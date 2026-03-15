Sebastián Macchi lleva al piano el cancionero de Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez

El pianista y compositor Sebastián Macchi presentará “Divino Profano”, un concierto que propone una lectura personal de canciones influyentes del rock

El pianista y compositor entrerriano Sebastián Macchi presentará en Paraná Divino Profano, un concierto de piano solo que propone una lectura personal de algunas de las canciones más influyentes del rock argentino. El recital será el sábado 4 de abril a las 21 en La Vieja Usina, con un repertorio centrado en obras de Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez. La propuesta invita a redescubrir esas canciones desde un formato instrumental e íntimo.

En diálogo con UNO , el artista explicó que el proyecto surge de un vínculo profundo con ese repertorio, que lo acompaña desde su adolescencia. “Fue muy revelador encontrarme con esas canciones a los 12 o 13 años. Son melodías que me acompañan desde entonces y que siempre me emocionan”, contó.

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A partir de esa relación temprana, Macchi comenzó a explorar la posibilidad de llevar esas composiciones hacia su propio lenguaje pianístico. El resultado es una serie de versiones que se alejan de la lógica del tributo para convertirse en reinterpretaciones personales.

“Para mí fue una linda excusa tomar esas melodías y jugar un poco con ellas, desarrollar improvisaciones y abrir también mi lenguaje como pianista. A la vez es una manera de honrar esa gran tradición que tiene nuestra cultura”, señaló.

Árbol genealógico musical

Dentro del concierto aparece la idea de un “árbol genealógico musical”, una imagen que Macchi utiliza para describir la relación entre esos tres compositores y el modo en que marcaron a distintas generaciones.

Cada uno de ellos, explica el pianista, representa una dimensión particular dentro del universo de la canción argentina. “En el caso de Spinetta, para mí fue alguien que abrió la puerta de la poesía. Incluso me llevó a interesarme por leer poesía. Hay en sus letras un lenguaje muy refinado que me marcó mucho”, comentó.

Sobre Charly García, destacó su intensidad expresiva. “Tiene una visceralidad que va directo al hueso. Hay una sinceridad en su música que no es fácil de encontrar”, afirmó.

En el caso de Fito Páez, la influencia aparece ligada a una dimensión más luminosa. “Tiene una gracia, un disfrute y una conciencia muy fuerte de la música como celebración. Cuando era chico me resultaba muy inspirador”, recordó.

Aunque con el paso del tiempo su camino musical lo llevó hacia otros territorios —entre ellos la música del Litoral, el jazz y la música académica—, Macchi reconoce que esas canciones siempre permanecieron como una raíz dentro de su identidad artística.

“Mi recorrido como pianista fue por otros lados, también estuve muy metido en la música de Brasil durante un tiempo, pero esa raíz del rock nacional nunca se cortó”, explicó. Del cancionero popular al piano.

El espectáculo trabaja con melodías que forman parte del repertorio afectivo de varias generaciones. Canciones que el público reconoce casi de inmediato y que forman parte del imaginario cultural argentino.

Ese rasgo, según el músico, genera una dinámica especial durante los conciertos. “Muchas veces la gente empieza a cantar espontáneamente. Se arma un coro en la sala, porque son melodías que están muy presentes en la memoria colectiva”, relató.

Lejos de buscar una reproducción literal de las versiones originales, Macchi propone una lectura libre que dialoga con distintos lenguajes musicales. En sus arreglos aparecen recursos del jazz, del folclore y de la tradición pianística académica.

“No es un cover ni un tributo. Son versiones muy personales. De algún modo siento que me siento a dialogar con esos compositores, a la par”, señaló.

El pianista considera que esa libertad también forma parte del legado artístico de los propios autores. “Ellos marcaron mucho la idea de libertad dentro de la música. Entonces también está implícito ese permiso para jugar con esas canciones y transformarlas”, explicó.

Sebastián Macchi (2)

El concierto

“La idea es generar algo bien cercano, casi como si estuviéramos tocando en el living de una casa. Que el público pueda acercarse al piano, escuchar los detalles del instrumento y compartir ese momento de una manera más humana”, describió.

En ese sentido, Macchi también plantea una reflexión sobre el lugar que ocupa hoy el espectáculo dentro de la escena musical. “A veces la puesta en escena está muy por encima del contenido artístico. Acá la propuesta es lo contrario: algo sencillo, directo y sincero”, sostuvo.

El repertorio incluye distintas canciones del universo de esos tres compositores, entre ellas algunas piezas muy reconocidas dentro del rock argentino.

La presentación en Paraná tiene para el músico un valor particular. Aunque nació en La Plata, llegó a la capital entrerriana a los seis años y desarrolló allí gran parte de su vida.

“Mis raíces están acá. Siempre veníamos todos los veranos y finalmente me crié en Paraná”, recordó.

Actualmente reside en el barrio Bajada Grande, un lugar que describe como su espacio cotidiano y su lugar en el mundo.

Durante el último tiempo, el pianista estuvo presentando su obra en distintas salas de Buenos Aires, donde el proyecto tuvo una buena recepción. Sin embargo, la posibilidad de compartirlo en su ciudad genera una expectativa especial.

“El año pasado lo estuve tocando bastante en Buenos Aires, pero tenía muchas ganas de traerlo acá. Me da mucha alegría reencontrarme con el público de Paraná”, expresó. El concierto también contará con la participación especial de la cantante paranaense Emilia Cersofio, quien se sumará en algunos momentos de la noche.

Para Macchi, la presentación representa además una oportunidad de volver a dialogar con la escena cultural local. “Siento que están pasando cosas muy lindas en la ciudad y también tenía ganas de encontrarme con ese público”, cerró.

Quienes deseen adquirir las entradas pueden hacerlo a través de Grada Tickets (gradatickets.com) o de manera presencial en Flamingo Bar. Hay financiación en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.