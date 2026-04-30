River Plate le ganó sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo

River Plate superó una gran prueba como visitante y se afirma en su Zona. Fue 1 a 0; Santiago Beltrán atajó un penal cuando el equipo estaba igualado.

Lucas Martínez Quarta convirtió de cabeza tras un buen centro de Lucas Silva. Fue 1 a 0 para River.

River le ganó 1-0 a Red Bull Bragantino por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y acumula siete puntos desde que arrancó esta instancia. De esta manera, el equipo de Eduardo Coudet se ubica en el primer puesto de su zona.

Además, el triunfo en Brasil también debilitó a uno de sus máximos rivales en su camino por pasar de ronda en el torneo de Conmebol. Bragantino se mantiene en el tercer puesto con tres unidades, dos más que Blooming.

River Plate venció a Aldosivi y volvió al triunfo luego de la derrota en el Superclásico

River se mide con Bragantino en Brasil

Embed ❤️ ¡Victoria agónica y los mira a todos desde arriba! Las posiciones del Grupo H de la CONMEBOL #Sudamericana, con @RiverPlate en lo más alto pic.twitter.com/Ya5wP01oWa — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 1, 2026

Qué necesita River para avanzar de fase en la Copa Sudamericana

River tiene que terminar primero o segundo de su zona para seguir con vida en la Copa Sudamericana. Si avanza como lider, irá directamente hacia los octavos de final. Si pasa como sublíder, tendrá que afrontar una ronda previa de playoffs contra uno de los terceros de su grupo en actual la Copa Libertadores.

Quedan tres puntos en juego en la actual instancia de la Sudamericana y el Millonario depende de sí mismo para clasificar como puntero. El duelo con Carabobo será el jueves 7 de mayo y podría ser decisivo para que el equipo de Eduardo Coudet selle su pase a los octavos. Con dos triunfos más, pasará como líder.

Minuto a minuto

97 minutos: Cleiton casi lo empata de cabeza

En la última jugada del partido, el arquero de RB Bragantino subió a cabecear en un córner y por poco no convierte.

93 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Lucas Martínez Quarta convierte de cabeza tras un buen centro de Lucas Silva.

90 minutos: se juegan 8 minutos más

89 minutos: doble cambio en River Plate

Ingresan los juveniles Agustín Ruberto y Lucas Silva por Maximiliano Salas y Aníbal Moreno.

87 minutos: River Plate dilapidó una chance inmejorable y Freitas reclamó penal

Tras un contragolpe rápido, el juvenil recibió casi en el punto penal y cayó reclamando una infracción inexistente.

85 minutos: Lautaro Rivero enganchó y probó de media distancia

El defensor se animó a pasar al ataque y tras enganchar para su pierna inhábil, remató muy desviado.

84 minutos: Beltrán se queda con un buen cabezazo

RB Bragantino tuvo una acción de pelota parada y tras un centro profundo, Gustavo Marques ganó en lo alto, pero se encontró con un muy atento arquero de River Plate.

82 minutos: cambio en River Plate

Ingresa Joaquín Freitas por Tomás Galván.

76 minutos: Cleiton tuvo una atajada brillante

Tras una excelente jugada colectiva de River Plate, con varios toques de primera, el mediocampista millonario le pegó desde afuera del área y provocó una gran reacción del arquero de RB Bragantino.

71 minutos: Aníbal Moreno remató desde lejos

Luego de varios minutos de dominio de la pelota, River Plate buscó con un disparo a distancia, que salió muy desviado.

58 minutos: expulsado Alix Vinicius por doble amonestación

Galoppo picó en velocidad y se disponía a definir, pero fue justo derribado por el defensor de RB Bragantino, que ya tenía amarilla y se ganó la roja.

57 minutos: Colidio probó con un remate desde la medialuna

Kendry Páez se hizo cargo de la jugada personal y tras un doble enganche, Facundo tomó la pelota y disparó a las manos del arquero.

52 minutos: Santiago Beltrán le atajó el penal a Sasha

El arquero de River Plate contiene abajo y en el rebote se pierde un gol increíble José Herrera.

46 minutos: penal para RB Bragantino

Martínez Quarta comete un error insólito luego del bote a tierra y le comete infracción a Isidro Pitta, tras querer gambetearlo y que el paraguayo le ganara la posición. Tras una revisión al VAR, el árbitro mantiene el penal y la amarilla para el defensor, pese a las protestas del conjunto local para que lo expulsaran.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Entretiempo: doble cambio en River Plate

Ingresan Kendry Páez y Giuliano Galoppo por Ian Subiabre y Juan Cruz Meza.

41 minutos: avisó Bragantino

Isidro Pitta ganó de cabeza en el segundo palo y su remate pasó cerca del poste contrario.

40 minutos: quinto amonestado en el primer tiempo y segundo en River

Juan Cruz Meza le fue fuerte a José Herrera y recibió tarjeta amarilla.

35 minutos: nuevo amonestado en Bragantino

Alix Vinicius le cometió una fuerte infracción a Facundo Colidio.

34 minutos: primera modificación en Bragantino

Matheus Fernandes se tuvo que retirar por una molestia física y en su lugar ingresará Gustavo Neves.

31 minutos: breve cambio de panorama en el partido

Bragantino lleva un lapso del encuentro en el que domina la posesión de la pelota y es River en el que espera en su campo. La fricción predomina en el terreno de juego.

Bragantino reaccionó después de un arranque duditativo (REUTERS/Jean Carniel)21:59 hsHoy

28 minutos: buena llegada de Bragantino

En la primera asociación de pases del cuadro local, Lucas Barbosa ganó de cabeza en el área de River y Santiago Beltrán respondió con firmeza.

26 minutos: probó Meza desde afuera del área

El volante juvenil le pegó de volea desde la frontal, pero su remate se fue por encima del travesaño.

22 minutos: pausa de rehidratación

River logró controlar la pelota en los primeros minutos y controlar el juego. Sin embargo, Bragantino emparejó el desarrollo a partir de una fuerte marca sobre los atacantes argentinos. Ambos equipos contaron con una importante situación de peligro.

18 minutos: ¡River tuvo el primero!

Maxi Salas conectó un sublime cabezazo y el arquero Cleiton voló para mantener el encuentro sin goles.

17 minutos: otro amonestado en Bragantino

El equipo brasileño corta constantemente con faltas. Alix Vinicius le cometió una dura infracción a Facundo Colidio y recibió la tarjeta amarilla.

12 minutos: Bragantino busca la fricción en la mitad de la cancha

El elenco brasileño va con la pierna fuerte en cada disputa ante un River que maneja la pelota.

Bragantino se plantó como un equipo combativo en la marca (REUTERS/Jean Carniel)21:40 hsHoy

9 minutos: primer amonestado en Bragantino

Matheus Fernandes levantó la pierna de manera peligrosa y le pegó a Juan Cruz Meza.

6 minutos: River reaccionó con dos llegadas

El arquero Cleiton atajó un disparo de Marcos Acuña de media distancia. La siguiente jugada lo tuvo a Maximiliano Salas rematando desde la frontal del área.

4 minutos: ¡Tapadón de Beltrán!

A pesar de que River salió con una postura dominante y manejaba la pelota ante un Bragantino que esperaba en su campo, Lautaro Rivero perdió la pelota al resbalarse. Isidro Pitta remató desde la frontal del área y el arquero salvó el arco Millonario.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Bragantino y River Plate se enfrentan por la fecha 3 de la Copa Sudamericana. El colombiano Wilmar Roldán es el árbitro principal.

Formación de RB Bragantino confirmada

Titulares

(1) Cleiton

(34) José Hurtado

(14) Pedro Henrique

(4) Alix Vinicius

(29) Juninho Capixaba

(35) Matheus Fernandes

(6) Gabriel

(21) Lucas Barbosa

(8) Eduardo Sasha

(32) José María Herrera

(9) Isidro Pitta

Suplentes

(18) Tiago Volpi

(56) Gustavo Reis

(12) Vanderlan

(16) Gustavo Marques

(51) Cauê

(5) Fabinho

(7) Eric Ramires

(20) Rodriguinho

(11) Fernando

(17) Vinicinho

(22) Gustavinho

(57) Marcelinho Braz

Entrenador: Vágner Mancini

Formación de River Plate confirmada

Titulares

(41) Santiago Beltrán

(29) Gonzalo Montiel

(28) Lucas Martínez Quarta

(13) Lautaro Rivero

(21) Marcos Acuña

(26) Tomás Galván

(6) Aníbal Moreno

(24) Juan Cruz Meza

(38) Ian Subiabre

(7) Maximiliano Salas

(11) Facundo Colidio

Suplentes

(33) Ezequiel Centurión

(16) Fabricio Bustos

(17) Paulo Díaz

(18) Matías Viña

(20) Germán Pezzella

(19) Kendry Páez

(25) Lautaro Pereyra

(34) Giuliano Galoppo

(39) Santiago Lencina

(44) Lucas Silva

(32) Agustín Ruberto

(35) Joaquín Freitas

Entrenador: Eduardo Coudet