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Paraná es semifinalista del Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

El equipo de Paraná derrotó 1 a 0 a Tucumán y está entre los cuatro mejores del certamen que se está desarrollando en Comodoro Rivadavia.

30 de abril 2026 · 21:18hs
Mercedes Aguilar marcó el gol de la victoria para Paraná.

@maurog.ph

Mercedes Aguilar marcó el gol de la victoria para Paraná.

La selección de Paraná continúa escribiendo una destacada página en el Campeonato Argentino de Selecciones Masculino de Fútbol de Salón. El combinado de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón logró clasificarse entre los cuatro mejores equipos del certamen que se disputa en Comodoro Rivadavia.

En un duelo vibrante correspondiente a los cuartos de final, el elenco paranaense se impuso por 1 a 0 frente a Tucumán en un cierre dramático. Cuando todo parecía encaminarse hacia el empate, apareció Mercedes Aguilar para marcar el único gol del partido a tan solo 17 segundos del final del tiempo reglamentario, desatando el festejo del plantel y asegurando el pase a semifinales.

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El equipo, dirigido por Ayelén Gillij, ha mostrado solidez y carácter a lo largo del torneo, consolidándose como uno de los protagonistas de la competencia. La victoria ante Tucumán no solo refleja su capacidad competitiva, sino también la determinación de un grupo que sueña en grande.

Paraná se medirá contra un rival siempre difícil

Ahora, Paraná deberá afrontar un nuevo desafío en busca de la gran final. Este viernes se medirá ante Mendoza, un rival históricamente fuerte en la disciplina, en un encuentro que promete ser intenso y de alto nivel.

Con la ilusión intacta y el impulso de este triunfo agónico, el conjunto paranaense irá en busca de un lugar en el partido decisivo, reafirmando el crecimiento del fútbol de salón en la región y el compromiso de sus protagonistas.

Paraná Campeonato Argentino Comodoro Rivadavia Futsal
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