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Electrolux ya no fabricará heladeras en Rosario

Frimetal, integrada al grupo Electrolux, justificó la medida en un cambio de estrategia y estructura de costos que tornó inviable la fabricación de heladeras

1 de mayo 2026 · 10:23hs
Frimetal

Frimetal, integrada al grupo Electrolux, justificó la medida en un cambio de estrategia y estructura de costos que tornó inviable la fabricación de heladeras

La emblemática planta que operaba bajo la razón social Frimetal, integrada al grupo Electrolux, anunció el cese definitivo de la fabricación de heladeras en Rosario luego de 45 años de trayectoria.

La firma de origen sueco justificó la medida basándose en un cambio de estrategia regional y en una estructura de costos que tornó inviable la operación, sentenciando que “ya no es rentable fabricar heladeras en Argentina”.

A pesar del cierre de la línea de producción, la compañía confirmó que mantendrá su presencia en el mercado nacional a través de la comercialización de productos importados.

Electrolux fabrica de heladeras Rosario

La decisión empresarial se sustenta en una realidad económica crítica para el sector de electrodomésticos, donde los indicadores del INDEC reflejan un descenso del 35% interanual en la fabricación de aparatos de uso doméstico.

La combinación de una demanda interna deprimida, costos logísticos y de insumos dolarizados, y una capacidad ociosa que se ubica por debajo del 45%, ha generado un escenario donde producir localmente resulta más costoso que abastecerse desde el exterior. Esta situación se enmarca en una tendencia de reconversión del rubro, que ha registrado caídas en la producción de hasta el 40% en determinados periodos de este 2026.

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El cierre de la planta genera una fuerte incertidumbre en el polo industrial de Rosario, afectando de manera directa a numerosas familias vinculadas al sector metalúrgico. Ante este panorama, Electrolux ha iniciado negociaciones con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para coordinar las condiciones de salida, ofreciendo planes de retiros voluntarios e indemnizaciones conforme a la ley vigente.

Con este movimiento, desaparece un referente de la refrigeración doméstica que nació a fines de los años 70, marcando el fin de una etapa industrial clave para la ciudad frente a un contexto de persistente inflación y recesión económica.

Electrolux heladeras Rosario
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