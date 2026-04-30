Concepción del Uruguay: expectativas ante la posible reapertura del frigorífico Becar

Un grupo empresario visitó las instalaciones del frigorífico Becar, de Concepción del Uruguay. El hecho generó expectativas en los trabajadores.

La planta Becar de Concepción del Uruguay podría volver a ponerse en marcha, en una noticia que genera expectativa entre trabajadores y el sector productivo local, tras haber sido cerrada hace pocos meses.

Fuentes del Sindicato de la Carne confirmaron al sitio Ahora que un grupo empresario visitó las instalaciones del frigorífico y estaría interesado en ponerlo en marcha nuevamente. “Por el momento es todo trascendido, no hay nada confirmado, pero estamos esperando novedades”, indicaron.

Cabe destacar que Becar está cerrado hace meses. Al momento de su clausura, una parte de los trabajadores optó por un retiro voluntario, mientras que otro grupo fue reubicado en la Planta La China de Granja Tres Arroyos, que había tomado posesión de la compañía hace varios años.

Ahora, la posibilidad de una nueva etapa productiva abre expectativas tanto para las familias vinculadas a la actividad como para la economía local, aunque por el momento no hubo confirmación oficial sobre el inicio de operaciones ni sobre la identidad de los nuevos responsables.