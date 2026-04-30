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Concepción del Uruguay: expectativas ante la posible reapertura del frigorífico Becar

Un grupo empresario visitó las instalaciones del frigorífico Becar, de Concepción del Uruguay. El hecho generó expectativas en los trabajadores.

30 de abril 2026 · 21:44hs
En Concepción del Uruguay hay expectativas ante la posible reapertura del frigorífico Becar. 

En Concepción del Uruguay hay expectativas ante la posible reapertura del frigorífico Becar. 

La planta Becar de Concepción del Uruguay podría volver a ponerse en marcha, en una noticia que genera expectativa entre trabajadores y el sector productivo local, tras haber sido cerrada hace pocos meses.

LEER MÁS: Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

La noticia en Concepción del Uruguay

Fuentes del Sindicato de la Carne confirmaron al sitio Ahora que un grupo empresario visitó las instalaciones del frigorífico y estaría interesado en ponerlo en marcha nuevamente. “Por el momento es todo trascendido, no hay nada confirmado, pero estamos esperando novedades”, indicaron.

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El Competición Especial pasó por Concepción del Uruguay

Cabe destacar que Becar está cerrado hace meses. Al momento de su clausura, una parte de los trabajadores optó por un retiro voluntario, mientras que otro grupo fue reubicado en la Planta La China de Granja Tres Arroyos, que había tomado posesión de la compañía hace varios años.

Ahora, la posibilidad de una nueva etapa productiva abre expectativas tanto para las familias vinculadas a la actividad como para la economía local, aunque por el momento no hubo confirmación oficial sobre el inicio de operaciones ni sobre la identidad de los nuevos responsables.

Concepción del Uruguay frigorífico Becar
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