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Mundial 2026: Estados Unidos despliega 11 sedes de primer nivel para un torneo histórico

Con estadios de última generación y la final en Nueva York/Nueva Jersey, la Copa del Mundo a 48 selecciones. Los estadios en Estados Unidos.

1 de mayo 2026 · 09:25hs
 MetLife Stadium

 MetLife Stadium, el recinto más importante del torneo donde también se jugará la final en Estados Unidos. 

El Mundial 2026 ya comienza a tomar forma y promete ser un evento histórico. Estados Unidos será uno de los tres países anfitriones —junto a México y Canadá— y concentrará la mayor cantidad de sedes, con un total de 11 ciudades elegidas para albergar partidos del torneo.

Todo preparado en Estados Unidos

Entre ellas, destaca Nueva York/Nueva Jersey, donde el MetLife Stadium será el escenario de la gran final programada para el 19 de julio de 2026. El campeonato, que comenzará el 11 de junio, marcará un antes y un después en la historia del fútbol, ya que será el primero en contar con 48 selecciones participantes.

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Las ciudades estadounidenses seleccionadas reflejan la diversidad geográfica y cultural del país: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Filadelfia, San Francisco (Área de la Bahía), Seattle, además del área metropolitana de Nueva York. Cada una de ellas cuenta con estadios de última generación, preparados para recibir a miles de aficionados de todo el mundo.

Entre los recintos más destacados se encuentran el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, el AT&T Stadium en Dallas y el SoFi Stadium en Los Ángeles, considerados algunos de los más modernos e imponentes del planeta. A ellos se suman otros escenarios emblemáticos como el Hard Rock Stadium de Miami, el Lumen Field de Seattle y el Levi’s Stadium en Santa Clara.

La organización apuesta por infraestructuras de primer nivel, accesibilidad y tecnología avanzada para ofrecer una experiencia única tanto a los jugadores como a los aficionados. Además, la distribución de sedes permitirá una amplia cobertura territorial, facilitando el acceso al torneo en distintas regiones.

Este Mundial no solo ampliará el número de equipos, sino también el alcance global del fútbol, consolidando a Norteamérica como un epicentro deportivo durante el verano de 2026. Con estadios colosales, ciudades vibrantes y una expectativa creciente, todo apunta a que será una de las ediciones más memorables de la historia.

Estados Unidos Mundial 2026 selecciones
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