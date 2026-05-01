SMN emitió alerta amarilla por tormentas para zona de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos. El fenómeno afecta a cinco departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos. El fenómeno afecta a cinco departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos. El fenómeno abarca los departamentos Feliciano, Federal, Federación, Concordia y San Salvador.

Para este viernes se espera, en la ciudad de Paraná, tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, y chaparrones por la noche. Las temperaturas promedio se mantendrán entre los 14 y los 25 grados y el viento soplará del sector norte rotando al sur.

Para mañana sábado se esperan temperaturas de entre 14 y 21 grados, cielo algo nublado durante toda la jornada y vientos del sur en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

El domingo el cielo estará ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde y las temperaturas promedio serán levemente más bajas, entre los 9 y los 20 grados. El viento predominará del noreste.

Para el lunes se espera un cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas promedio de entre 10 y 24 grados, viento del noreste rotando al sector norte.

El martes se esperan temperaturas de entre 17 y 25 grados con cielo mayormente nublado por la mañana y chaparrones por la tarde. Los vientos soplarán del sector norte.

Para el miércoles habrá lluvias aisladas por la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde, temperaturas de entre 18 y 24 grados y vientos del norte rotando al este.

Para el jueves se esperan temperaturas promedio de entre 17 y 23 grados, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y la noche. Los vientos soplarán en sudeste rotando al sector sur.