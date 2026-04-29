Hipersiesta y Mantarraya Superfly comparten fecha en Paraná

Hipersiesta y Mantarraya Superfly compartirán una fecha en Paraná con un recital previsto para el sábado 9 de mayo, a las 22, en Casa Encendida

Dos bandas de la escena local compartirán una fecha en Paraná con un recital previsto para el sábado 9 de mayo, a las 22, en Casa Encendida. Se trata de Mantarraya Superfly y Hipersiesta, en una propuesta que reunirá dos recorridos recientes de la música independiente de la ciudad. La entrada tendrá un valor de $5.000.

Mantarraya Superfly es un proyecto nacido en Paraná en 2024 e integrado por Maxi Gutiérrez (voz y guitarra), Adriel Radovitzky (bajo y coros), Maxi Cappello (guitarra y coros) e Iván Almada (batería y coros). En sus canciones se combinan melodías de tono envolvente con letras que toman referencias del paisaje litoraleño y de experiencias personales de sus integrantes.

En esta presentación, la banda adelantará parte del material de su primer lanzamiento, titulado Matorral, un trabajo en proceso que marca el inicio de su producción discográfica. La fecha funcionará como instancia de puesta en vivo de esas composiciones, en un formato que prioriza el contacto directo con el público.

Por su parte, Hipersiesta desarrolla una propuesta de rock alternativo que incorpora elementos de la canción y del folk, con un trabajo sonoro centrado en texturas y climas. El grupo está conformado por Fernando Solanas (voz y guitarra electroacústica), Jorge Bejarano (guitarra eléctrica), Héctor Vicentín (bajo) y Maxi Rodríguez (batería).

Parte de su repertorio se encuentra en el EP Cruz de sal, editado en noviembre de 2025, al que se suma el registro en vivo La falla del río, grabado en formato de trío. Ambos materiales dan cuenta de una búsqueda que alterna momentos íntimos con pasajes de mayor intensidad.