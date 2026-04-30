Big Walker vuelve a Paraná para presentar el disco que grabó en la ciudad

El músico estadounidense Big Walker regresará a Paraná para presentar su último trabajo discográfico, Live in Paraná, grabado en vivo en la ciudad en 2024

El músico estadounidense Big Walker regresará a Paraná para presentar su último trabajo discográfico, Live in Paraná, grabado en vivo en la ciudad en 2024. El show será el domingo 10 de mayo a las 20 en Tierra Bomba.

El álbum fue registrado durante su presentación del 28 de septiembre del año pasado en ese mismo espacio, con la participación de músicos de Paraná, Santa Fe y Buenos Aires. El material fue mezclado y masterizado en la capital entrerriana y editado por el sello Blues Special Records.

Para esta presentación, el artista estará acompañado por la misma banda que formó parte de la grabación, con algunos cambios en la formación. La noche contará además con la apertura del ensamble de la Asociación Litoraleña de Blues, que realizará un recorrido por el género.

La actividad es una coproducción entre Blues Special Producciones, Tierra Bomba Producciones y la Asociación Litoraleña de Blues. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline.

Con una extensa trayectoria internacional, Big Walker se presentará por segunda vez en Paraná, en un regreso que retoma el vínculo con la ciudad donde dio forma a su último disco en vivo.