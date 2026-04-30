Uno Entre Rios | Escenario | Big Walker

Big Walker vuelve a Paraná para presentar el disco que grabó en la ciudad

El músico estadounidense Big Walker regresará a Paraná para presentar su último trabajo discográfico, Live in Paraná, grabado en vivo en la ciudad en 2024

30 de abril 2026 · 14:10hs
Big Walker vuelve a Paraná para presentar el disco que grabó en la ciudad

El músico estadounidense Big Walker regresará a Paraná para presentar su último trabajo discográfico, Live in Paraná, grabado en vivo en la ciudad en 2024. El show será el domingo 10 de mayo a las 20 en Tierra Bomba.

Paraná recibe nuevamente a Big Walker con un show en Tierra Bomba

ferias gastronomicas y paseos, ejes del fin de semana largo en parana

Ferias gastronómicas y paseos, ejes del fin de semana largo en Paraná

Humor escénico y formación: así fue la primera edición de Ría Paraná

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

El álbum fue registrado durante su presentación del 28 de septiembre del año pasado en ese mismo espacio, con la participación de músicos de Paraná, Santa Fe y Buenos Aires. El material fue mezclado y masterizado en la capital entrerriana y editado por el sello Blues Special Records.

Para esta presentación, el artista estará acompañado por la misma banda que formó parte de la grabación, con algunos cambios en la formación. La noche contará además con la apertura del ensamble de la Asociación Litoraleña de Blues, que realizará un recorrido por el género.

La actividad es una coproducción entre Blues Special Producciones, Tierra Bomba Producciones y la Asociación Litoraleña de Blues. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline.

Con una extensa trayectoria internacional, Big Walker se presentará por segunda vez en Paraná, en un regreso que retoma el vínculo con la ciudad donde dio forma a su último disco en vivo.

LEER MÁS: Warner Music/ADA celebra nominaciones en diversos géneros para los Premios Gardel

Big Walker Paraná disco Tierra Bomba Show
Noticias relacionadas
hipersiesta y mantarraya superfly comparten fecha en parana

Hipersiesta y Mantarraya Superfly comparten fecha en Paraná

nueva proyeccion en sala noble con cine y experiencia sensorial

Nueva proyección en Sala Noble con cine y experiencia sensorial

estamos felices de volver a parana, dijo santiago martinez a uno

"Estamos felices de volver a Paraná", dijo Santiago Martínez a UNO

presentan una publicacion sobre la conservacion de especies animales nativas

Presentan una publicación sobre la conservación de especies animales nativas

Ver comentarios

Lo último

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: Tiene un sueño que cumplirle al padre

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: "Tiene un sueño que cumplirle al padre"

El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

Ultimo Momento
Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: Tiene un sueño que cumplirle al padre

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: "Tiene un sueño que cumplirle al padre"

El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

Mundial U23: Argentina le ganó a Sudáfrica, pero no entró a la Super Ronda

Mundial U23: Argentina le ganó a Sudáfrica, pero no entró a la Super Ronda

El entrerriano, Marcos Senesi, con la ilusión de ir al Mundial: Es un sueño de chico

El entrerriano, Marcos Senesi, con la ilusión de ir al Mundial: "Es un sueño de chico"

Policiales
Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Seis años sin Julieta Riera: Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad

Seis años sin Julieta Riera: "Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad"

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Tragedia en el Parque Industrial de Paraná: murió un trabajador tras un accidente laboral

Tragedia en el Parque Industrial de Paraná: murió un trabajador tras un accidente laboral

Ovación
Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

El entrerriano, Marcos Senesi, con la ilusión de ir al Mundial: Es un sueño de chico

El entrerriano, Marcos Senesi, con la ilusión de ir al Mundial: "Es un sueño de chico"

Mundial U23: Argentina le ganó a Sudáfrica, pero no entró a la Super Ronda

Mundial U23: Argentina le ganó a Sudáfrica, pero no entró a la Super Ronda

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: Tiene un sueño que cumplirle al padre

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: "Tiene un sueño que cumplirle al padre"

La provincia
Ferias gastronómicas y paseos, ejes del fin de semana largo en Paraná

Ferias gastronómicas y paseos, ejes del fin de semana largo en Paraná

El gobernador Rogelio Frigerio acompañó el recambio de autoridades en la UIER en Paraná

El gobernador Rogelio Frigerio acompañó el recambio de autoridades en la UIER en Paraná

Big Walker vuelve a Paraná para presentar el disco que grabó en la ciudad

Big Walker vuelve a Paraná para presentar el disco que grabó en la ciudad

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

Dejanos tu comentario