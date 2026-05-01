Diego Chaher: "Queremos que reestatizar le salga carísimo al país"

El encargado de las privatizaciones, Diego Chaher, quiere que si una futura gestión reestatiza empresas, "al país le salga caro y tenga penalidades"

El encargado de las privatizaciones, Diego Chaher, quiere que si una futura gestión reestatiza empresas, "al país le salga caro y tenga penalidades"

El encargado de llevar adelante las privatizaciones que promueve el Gobierno, Diego Chaher , admitió que busca la forma de que si una futura administración quiere reestatizar las empresas "le salga carísimo al país", y que conlleve "penalidades internacionales".

Así lo señaló el funcionario titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en el marco del proceso de concesión de diversas empresas públicas que Javier Milei busca llevar a cabo desde su asunción.

“Estamos madurando las condiciones previas para que, si alguien quiere venir a reestatizar AySA, por ejemplo, le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales”, reconoció Chaher en diálogo con Infobae.

En el mismo sentido, el funcionario privatizador agregó: "No queremos golondrinas. Buscamos inversiones genuinas que sepan de lo que estamos poniendo a disposición para que sean procesos irreversibles”. “No es una crítica, es la realidad: nuestra consigna es llegar a la entrega al privado con un esquema que sea irreversible y sostenible en el tiempo”, insistió Chaher.

Además, señaló que “el Presidente marcó que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas. El objetivo es vender todo. Todas", ya sean grandes y conocidas, o más pequeñas y menos visibles. Pese a ello, la lista de empresas "sujetas a privatización", según lo determinado por la Ley Bases, se limita a 8 firmas estatales.

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Laas empresas alcanzadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas

Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA)

Aerolíneas Argentinas

Correo Oficial de la República Argentina

Fabricaciones Militares

Talleres Navales Dársena Norte

Empresa Argentina de Soluciones Satelitales

Radio y Televisión Argentina (RTA)

Contenidos Públicos

Educ.Ar

Corredores Viales

Ferrocarriles Argentinos

Belgrano Cargas y Logística

Administración de Infraestructuras Ferroviarias

Desarrollo Capital Humano Ferroviario

Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A.

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)

Administración General de Puertos

Intercargo

Casa de la Moneda

Banco de la Nación Argentina (BNA)

Empresa Argentina de Navegación Aérea

Playas Ferroviarias

Corporación Antiguo Puerto Madero

Dioxitek

Nucleoeléctrica

Construcción de Vivienda para la Armada Argentina

Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio

Energía Argentina

Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias

Sociedad Operadora Ferroviaria

Vehículos Espaciales Nueva Generación

Polo Tecnológico Constituyentes

Banco de Inversión y Comercio Exterior

OPTAR

Aerohandling

Jetpaq

ExATC

Banco Hipotecario

Centro de Ensayos de Alta Tecnología

Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica

Industria Metalúrgicas Pescarmona

Pellegrini S.A.

Termoeléctrica Manuel Belgrano

Termoeléctrica San Martín

Vientos de la Patagonia

Villa Unión Solar

Línea Aérea del Estado

Nación Servicios

Nación Seguros de Vida

Nación Reaseguros

Nación Seguros de Retiro

Nación Bursátil

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución

ENARSA Patagonia

ENARSA Servicios

TRANSPELT

BICE Fideicomisos

De este listado, las empresas "sujetas a privatización", según lo establecido por la Ley Bases, es la siguiente: