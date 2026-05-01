Uno Entre Rios | El País | Diego Chahe

Diego Chaher: "Queremos que reestatizar le salga carísimo al país"

El encargado de las privatizaciones, Diego Chaher, quiere que si una futura gestión reestatiza empresas, "al país le salga caro y tenga penalidades"

1 de mayo 2026 · 09:40hs
El encargado de las privatizaciones

El encargado de las privatizaciones, Diego Chaher, quiere que si una futura gestión reestatiza empresas, "al país le salga caro y tenga penalidades" 

El encargado de llevar adelante las privatizaciones que promueve el Gobierno, Diego Chaher, admitió que busca la forma de que si una futura administración quiere reestatizar las empresas "le salga carísimo al país", y que conlleve "penalidades internacionales".

Así lo señaló el funcionario titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en el marco del proceso de concesión de diversas empresas públicas que Javier Milei busca llevar a cabo desde su asunción.

1° de Mayo: Día de la Constitución Nacional Argentina y del Pronunciamiento de Urquiza

Día de la Constitución Nacional Argentina y del Pronunciamiento de Urquiza

Tras la indagatoria de Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, el juez ampliará procesamientos de 13 imputados por 114 muertes y 49 víctimas con secuela

Fentanilo contaminado: la Justicia ampliará procesamientos tras 114 muertes y 49 secuelas

“Estamos madurando las condiciones previas para que, si alguien quiere venir a reestatizar AySA, por ejemplo, le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales”, reconoció Chaher en diálogo con Infobae.

En el mismo sentido, el funcionario privatizador agregó: "No queremos golondrinas. Buscamos inversiones genuinas que sepan de lo que estamos poniendo a disposición para que sean procesos irreversibles”. “No es una crítica, es la realidad: nuestra consigna es llegar a la entrega al privado con un esquema que sea irreversible y sostenible en el tiempo”, insistió Chaher.

Además, señaló que “el Presidente marcó que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas. El objetivo es vender todo. Todas", ya sean grandes y conocidas, o más pequeñas y menos visibles. Pese a ello, la lista de empresas "sujetas a privatización", según lo determinado por la Ley Bases, se limita a 8 firmas estatales.

correo argentino.jpg

Laas empresas alcanzadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas

  • Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA)
  • Aerolíneas Argentinas
  • Correo Oficial de la República Argentina
  • Fabricaciones Militares
  • Talleres Navales Dársena Norte
  • Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
  • Radio y Televisión Argentina (RTA)
  • Contenidos Públicos
  • Educ.Ar
  • Corredores Viales
  • Ferrocarriles Argentinos
  • Belgrano Cargas y Logística
  • Administración de Infraestructuras Ferroviarias
  • Desarrollo Capital Humano Ferroviario
  • Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A.
  • Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
  • Administración General de Puertos
  • Intercargo
  • Casa de la Moneda
  • Banco de la Nación Argentina (BNA)
  • Empresa Argentina de Navegación Aérea
  • Playas Ferroviarias
  • Corporación Antiguo Puerto Madero
  • Dioxitek
  • Nucleoeléctrica
  • Construcción de Vivienda para la Armada Argentina
  • Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
  • Energía Argentina
  • Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias
  • Sociedad Operadora Ferroviaria
  • Vehículos Espaciales Nueva Generación
  • Polo Tecnológico Constituyentes
  • Banco de Inversión y Comercio Exterior
  • OPTAR
  • Aerohandling
  • Jetpaq
  • ExATC
  • Banco Hipotecario
  • Centro de Ensayos de Alta Tecnología
  • Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica
  • Industria Metalúrgicas Pescarmona
  • Pellegrini S.A.
  • Termoeléctrica Manuel Belgrano
  • Termoeléctrica San Martín
  • Vientos de la Patagonia
  • Villa Unión Solar
  • Línea Aérea del Estado
  • Nación Servicios
  • Nación Seguros de Vida
  • Nación Reaseguros
  • Nación Seguros de Retiro
  • Nación Bursátil
  • Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión
  • Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
  • ENARSA Patagonia
  • ENARSA Servicios
  • TRANSPELT
  • BICE Fideicomisos

De este listado, las empresas "sujetas a privatización", según lo establecido por la Ley Bases, es la siguiente:

  • Energía Argentina S.A.
  • INTERCARGO SAU
  • Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
  • Belgrano Cargas y Logística S.A.
  • Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE)
  • Corredores Viales S.A.
  • Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Diego Chahe privatización Gobierno Estado
Noticias relacionadas
El Gobierno nacional reabrirá la sala de periodistas y Manuel Adorni volverá a dar una conferencia de prensa. 

El Gobierno nacional reabrirá la sala de periodistas y Manuel Adorni volverá a dar una conferencia

La CGT llamó a ponerle un límite a Javier Milei en la marcha por el Día del Trabajador.

La CGT llamó a ponerle "un límite" a Javier Milei en la marcha por el Día del Trabajador

El 70% de los argentinos perdió oportunidades laborales por falta de habilidades

El 70% de los argentinos perdió oportunidades laborales por falta de habilidades

jose lopez dijo que nunca integro una asociacion ilicita y despego a cristina fernandez

José López dijo que nunca integró una asociación ilícita y despegó a Cristina Fernández

Ver comentarios

Lo último

Salió a la venta el álbum de figuritas del Mundial 2026: los distintos formatos y sus precios

Salió a la venta el álbum de figuritas del Mundial 2026: los distintos formatos y sus precios

Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

Jorge Burruchaga y el eterno gol de México 86

Jorge Burruchaga y el eterno gol de México 86

Ultimo Momento
Salió a la venta el álbum de figuritas del Mundial 2026: los distintos formatos y sus precios

Salió a la venta el álbum de figuritas del Mundial 2026: los distintos formatos y sus precios

Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

Jorge Burruchaga y el eterno gol de México 86

Jorge Burruchaga y el eterno gol de México 86

Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a alentar a la Selección Argentina

Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a alentar a la Selección Argentina

Lionel Messi y su exigente calendario antes de sumarse a la Selección Argentina

Lionel Messi y su exigente calendario antes de sumarse a la Selección Argentina

Policiales
Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Seis años sin Julieta Riera: Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad

Seis años sin Julieta Riera: "Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad"

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Ovación
River Plate le ganó sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo

River Plate le ganó sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo

Vélez superó a Gimnasia y Tiro y se aseguró un lugar en los octavos de la Copa Argentina

Vélez superó a Gimnasia y Tiro y se aseguró un lugar en los octavos de la Copa Argentina

Paraná es semifinalista del Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

Paraná es semifinalista del Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

Tigre venció a América de Cali y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

Tigre venció a América de Cali y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

Independiente Rivadavia goleó Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia goleó Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores

La provincia
Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para una zona de Entre Ríos

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para una zona de Entre Ríos

Concordia: anunciaron cambios en el gabinete de la Municipalidad

Concordia: anunciaron cambios en el gabinete de la Municipalidad

Concepción del Uruguay: expectativas ante la posible reapertura del frigorífico Becar

Concepción del Uruguay: expectativas ante la posible reapertura del frigorífico Becar

Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

Dejanos tu comentario