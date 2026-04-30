Concordia: anunciaron cambios en el gabinete de la Municipalidad

Con la premisa de concretar un “cambio para profundizar la gestión”, desde la Municipalidad de Concordia realizaron movimientos en el gabinete.

Desde la Municipalidad de Concordia anunciaron cambios en el gabinete. Según detallaron, los movimientos responden a un “cambio para profundizar la gestión”. “Estas definiciones buscan alinear la estructura de gobierno con los objetivos de esta fase, consolidar la sustentabilidad de las políticas en marcha y fortalecer la eficiencia en la administración”, señalaron.

En ese sentido, se dispusieron cambios en distintas secretarías y áreas del Municipio, al tiempo que se cubrieron cargos que se encontraban vacantes, “con el objetivo de garantizar continuidad y capacidad de gestión”, explicaron.

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Las modificaciones en el gabinete

En la Secretaría de Servicios Públicos, el arquitecto Alejandro López deja su cargo para asumir nuevas responsabilidades en el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (Iapv). La conducción quedará a cargo interinamente del actual subsecretario, Oscar Ramírez.

Por su parte, el ingeniero agrónomo Sebastián Arístides, que hasta ahora se desempeñaba como Secretario de Desarrollo Humano, pasará a desempeñarse al frente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, en reemplazo de Federico Schattenhofer, quien continuará vinculado a la gestión como asesor en proyectos estratégicos. “Son proyectos que venía liderando y de suma importancia para la gestión como: el Puerto de Barcazas en Benito Legerén y la zona logística y también proyectos relacionados a eficiencia energética. Asimismo, el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia quedará interinamente a cargo del actual asesor legal del ente, Dr. Facundo Spinelli”, señalaron.

En tanto, la Secretaría de Desarrollo Humano será asumida interinamente por el actual subsecretario de Educación y Cultura, Carlos Gatto. También, se designó en la Subsecretaría de Turismo a la actual Presidente del Emcontur, Lic. Belén Schauvinhold y a la Profesora Florencia Weiss como Directora de Discapacidad.

“Cada uno de estos cambios responde al dinamismo propio en funciones de alta responsabilidad pública, donde primero está lo humano. El Intendente siempre ha sido claro que debemos conformar equipos cada vez más sólidos y ejecutivos, mejorando permanentemente en nuestras funciones para poder aportar más y mejores soluciones a los vecinos en un contexto cada vez más desafiante”, aclaró el Secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra.