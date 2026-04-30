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Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

La Municipalidad de Paraná y Uader lanzan una diplomatura en Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria para fortalecer el diseño local.

30 de abril 2026 · 18:54hs
Diplomatura en Moda

Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria.

El convenio de la en Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentariafue firmado por la intendenta de Paraná, Rosario Romero junto a autoridades de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Uader, en el marco del programa Diseña Paraná, que ya cuenta con cinco años de trabajo sostenido junto al sector.

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La propuesta apunta a potenciar el ecosistema creativo local. “Ese crecimiento tiene un valor que se puede medir al inicio y al final de la experiencia de la diplomatura: podremos ver cuántos emprendedores se proyectan en el tiempo”, destacó Romero. Además, vinculó la iniciativa con ejes de gestión como la sostenibilidad, el cuidado ambiental, la creatividad y el impulso al compre local.

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Alcance de la propuesta

El decano de la facultad, Daniel Richard, explicó que la diplomatura está dirigida a todo el sector de diseño de indumentaria de Paraná, tanto a quienes ya forman parte de Diseña Paraná como a nuevos emprendedores.

La formación tendrá una carga de 150 horas, con instancias teóricas y prácticas que se desarrollarán en el edificio Juan L. Ortiz y en el taller textil municipal. “Ya hubo un seminario inicial con más de 70 participantes, por lo que estimamos alcanzar cerca de 100 inscriptos y abrir dos comisiones”, detalló.

Vinculación con Diseña Paraná

La diplomatura se articula con el programa Diseña Paraná, aprobado por la Ordenanza 10.087, que en su quinta edición durante 2026 incorporará contenidos de esta formación. Además, se otorgarán 25 becas completas para diseñadores con mayor trayectoria dentro del programa.

Desde la organización destacaron que este paso refuerza la articulación con el ámbito académico local y consolida el objetivo de posicionar al diseño paranaense como un polo de desarrollo con identidad propia, capaz de atraer inversiones y generar empleo.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones estarán disponibles desde el lunes 4 de abril a través de un formulario web que se publicará en los sitios oficiales y redes sociales de la Municipalidad y de la facultad.

En paralelo, se realizará una convocatoria específica junto a Marca Paraná para acceder a las becas completas destinadas a integrantes del programa Diseña Paraná.

Moda Arte diseño
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