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Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

El accionar de Prefectura Concordia impidió el contrabando por más de 30 millones de pesos en más de 900 cigarrillos electrónicos.

29 de abril 2026 · 18:10hs
Un nuevo operativo en el río Uruguay pudo contrarrestar una maniobra ilícita. 

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Personal de la Prefectura Naval Argentina – Prefectura Concordia, conducida por el Prefecto Jorge Ribinski, mientras realizaba tareas habituales de patrullaje aguas abajo de la ciudad, al sur de la costanera local, detectó este martes por la tarde una situación compatible con una maniobra de contrabando sobre el río Uruguay.

contrabando
Desbaratan millonario contrabando en Concordia.&nbsp;

Desbaratan millonario contrabando en Concordia.

Al aproximarse al sector, los efectivos observaron un bote de chapa a remos embicado en la costa, junto a individuos que, al percatarse de la presencia policial, se dieron a la fuga amparados por la vegetación y la geografía del lugar, abandonando la embarcación.

En Victoria, se halló una bala calibre .380 en una escuela secundaria, lo que generó alarma y dio inicio a una investigación policial.

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El procedimiento de Prefectura Naval

El bote se encontraba cargado con tres bultos de grandes dimensiones, color negro, los cuales, tras su apertura en sede prefecturiana, permitieron constatar el secuestro de más de 900 unidades de cigarrillos electrónicos marcas “Lost Mary” y “Elfbar Trio”. Siendo el aforo estimado de la totalidad de los elementos incautados superior a los 32 millones de pesos.

El rápido accionar del personal prefecturiano permitió frustrar la maniobra ilegal, reafirmando la presencia permanente de Prefectura Naval Argentina en la protección de las aguas del río Uruguay y la seguridad de la comunidad.

Prefectura Concordia Contrabando
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