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La Hendija invita a una experiencia multidisciplinaria con "Proyecto Bautismo"

La Hendija Arte Contemporáneo presentará una experiencia artística que reunirá lenguajes escénicos y visuales con entrada libre y aporte a la gorra

13 de marzo 2026 · 13:20hs
La Hendija

La Hendija, proyecto bautismo
La Hendija invita a una experiencia multidisciplinaria con Proyecto Bautismo

La Hendija Arte Contemporáneo presentará una experiencia artística colectiva que reunirá lenguajes escénicos y visuales. La actividad será el viernes 20 de marzo a las 20 en el espacio cultural ubicado en Gualeguaychú 171, en Paraná, con entrada libre y aporte a la gorra.

“Proyecto Bautismo” y una creación colectiva se presentan en La Hendija

La iniciativa combina dos trabajos: Proyecto Bautismo y ¿Qué es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos convertido?, una propuesta multidisciplinaria que invita al público a recorrer distintos dispositivos artísticos y formar parte del proceso creativo. La actividad propone un recorrido que articula fotografía, performance, teatro, audiovisuales y artes visuales, con la participación activa del público.

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El trayecto comienza con un relato fotográfico que anticipa, a modo de evocación, algunas de las imágenes y sentidos que luego aparecen transformados en el Aula Taller de La Hendija. Allí se desarrollan dos obras que exploran mundos oníricos y realistas, donde dialogan recursos de la performance, el teatro, el ritual, el biodrama, el mapping y el lenguaje audiovisual.

La Hendija, proyecto bautismo (2)

Uno de los trabajos es ¿Qué es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos convertido?, una creación colectiva de Anakena Kastrup, Daiana Lezcano y Coty Carbone, inspirada en una versión libre de la obra La violación de una actriz de teatro, de la dramaturga chilena Carla Zúñiga Morales. La propuesta pone en escena a dos mujeres que, en un espacio liminal, revisan silencios, memorias y tensiones que atraviesan el cuerpo y la experiencia escénica.

La obra cuenta con visuales, vestuario de objetos e iluminación de Pájaro Carreira, vestuario de escena de Susana Leguizamón y un relato fotográfico realizado por Victoria Yani.

La programación incluye además Proyecto Bautismo, una propuesta escénica que se organiza a partir de un monólogo sobre la moda, la expresión de género y las expectativas sociales. Uno de los rasgos centrales de esta experiencia es su “Antesala Creativa”, un espacio previo donde el público participa en producciones colectivas que buscan abrir el diálogo y la reflexión.

La obra propone pensar la construcción de la identidad en un contexto donde las narrativas de consumo y las redes sociales influyen en las formas de representación personal. Desde ese punto de partida, la propuesta apuesta a generar un espacio de intercambio y escucha.

Proyecto Bautismo cuenta con actuación de Peque Galetto, dirección de Marisa Grassi, artes visuales de Desi Dee, comunicación y diseño gráfico de Belén Galetto y marketing digital de Fiorella Vever.

Las personas interesadas pueden realizar consultas o reservas a los teléfonos 343 531-7876 (Daiana Lezcano) y 343 4657154 (Peque Galetto).

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La Hendija Proyecto Bautismo Arte cultural
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