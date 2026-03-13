La Hendija Arte Contemporáneo presentará una experiencia artística colectiva que reunirá lenguajes escénicos y visuales. La actividad será el viernes 20 de marzo a las 20 en el espacio cultural ubicado en Gualeguaychú 171, en Paraná, con entrada libre y aporte a la gorra.
La Hendija invita a una experiencia multidisciplinaria con "Proyecto Bautismo"
La Hendija Arte Contemporáneo presentará una experiencia artística que reunirá lenguajes escénicos y visuales con entrada libre y aporte a la gorra
“Proyecto Bautismo” y una creación colectiva se presentan en La Hendija
La iniciativa combina dos trabajos: Proyecto Bautismo y ¿Qué es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos convertido?, una propuesta multidisciplinaria que invita al público a recorrer distintos dispositivos artísticos y formar parte del proceso creativo. La actividad propone un recorrido que articula fotografía, performance, teatro, audiovisuales y artes visuales, con la participación activa del público.
El trayecto comienza con un relato fotográfico que anticipa, a modo de evocación, algunas de las imágenes y sentidos que luego aparecen transformados en el Aula Taller de La Hendija. Allí se desarrollan dos obras que exploran mundos oníricos y realistas, donde dialogan recursos de la performance, el teatro, el ritual, el biodrama, el mapping y el lenguaje audiovisual.
Uno de los trabajos es ¿Qué es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos convertido?, una creación colectiva de Anakena Kastrup, Daiana Lezcano y Coty Carbone, inspirada en una versión libre de la obra La violación de una actriz de teatro, de la dramaturga chilena Carla Zúñiga Morales. La propuesta pone en escena a dos mujeres que, en un espacio liminal, revisan silencios, memorias y tensiones que atraviesan el cuerpo y la experiencia escénica.
La obra cuenta con visuales, vestuario de objetos e iluminación de Pájaro Carreira, vestuario de escena de Susana Leguizamón y un relato fotográfico realizado por Victoria Yani.
La programación incluye además Proyecto Bautismo, una propuesta escénica que se organiza a partir de un monólogo sobre la moda, la expresión de género y las expectativas sociales. Uno de los rasgos centrales de esta experiencia es su “Antesala Creativa”, un espacio previo donde el público participa en producciones colectivas que buscan abrir el diálogo y la reflexión.
La obra propone pensar la construcción de la identidad en un contexto donde las narrativas de consumo y las redes sociales influyen en las formas de representación personal. Desde ese punto de partida, la propuesta apuesta a generar un espacio de intercambio y escucha.
Proyecto Bautismo cuenta con actuación de Peque Galetto, dirección de Marisa Grassi, artes visuales de Desi Dee, comunicación y diseño gráfico de Belén Galetto y marketing digital de Fiorella Vever.
Las personas interesadas pueden realizar consultas o reservas a los teléfonos 343 531-7876 (Daiana Lezcano) y 343 4657154 (Peque Galetto).