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Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

En Victoria, se halló una bala calibre .380 en una escuela secundaria, lo que generó alarma y dio inicio a una investigación policial.

29 de abril 2026 · 11:27hs
En Victoria

En Victoria, se halló una bala calibre .380 en una escuela secundaria, lo que generó alarma y dio inicio a una investigación policial.

Desde la Jefatura Departamental Victoria se confirmó un hecho ocurrido este martes en un establecimiento educativo de la ciudad de Victoria, que generó preocupación en la comunidad escolar. Se trata del hallazgo de una bala calibre .380, que fue encontrado en un cantero de la Escuela Secundaria N.º 4 Elsa Capatto de Trucco.

Ante la situación, las autoridades de la institución realizaron de inmediato la denuncia correspondiente en sede policial, con el objetivo de iniciar las actuaciones e investigar el origen del elemento hallado.

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Las actuaciones continúan bajo investigación policial para esclarecer cómo llegó el proyectil al lugar.

bala Escuela Victoria
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