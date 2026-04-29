Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

En Victoria, se halló una bala calibre .380 en una escuela secundaria, lo que generó alarma y dio inicio a una investigación policial.

En Victoria, se halló una bala calibre .380 en una escuela secundaria, lo que generó alarma y dio inicio a una investigación policial.

Desde la Jefatura Departamental Victoria se confirmó un hecho ocurrido este martes en un establecimiento educativo de la ciudad de Victoria, que generó preocupación en la comunidad escolar. Se trata del hallazgo de una bala calibre .380, que fue encontrado en un cantero de la Escuela Secundaria N.º 4 Elsa Capatto de Trucco.