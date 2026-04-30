Vélez superó a Gimnasia y Tiro y se aseguró un lugar en los octavos de la Copa Argentina

Vélez se quedó con el duelo ante los salteños por 2 a 0 y confirmó su pasaje a la próxima ronda del torneo más federal del país.

Vélez Sarsfield le ganó este jueves 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta en el Estadio Ciudad de Caseros, en un partido válido por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 y accedió a los octavos. En la siguiente instancia enfrentará al ganador de Boca Juniors-Sarmiento.

El inicio del partido mostró al Fortín con la intención de hacer valer la diferencia de categoría, aunque le faltó profundidad y le costó vulnerar a la defensa del elenco salteño, que se plantó compacto en un bloque bajo.

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Incluso, Gimnasia y Tiro llegó con peligro al área defendida por Tomás Marchiori pasada la media hora de juego. Luego de una buena secuencia de pases, Lautaro Gordillo quedó de frente al arco, remató, pero el arquero de Vélez respondió con sobriedad.

De todos modos, el elenco de Liniers encontró la ventaja a poco del final de la primera etapa. Manuel Lanzini bajó un centro desde la derecha dentro del área y le sirvió el balón a Dilan Godoy que definió de primera para poner el 1-0.

En el segundo tiempo, Gimnasia y Tiro salió con la premisa de encontrar el empate. Nicolás Rinaldi probó desde afuera del área con un tiro ajustado, pero el balón se fue a escasos centímetros del primer palo y la igualdad no se pudo concretar.

Aún así, a los 68 minutos, el Fortín tuvo una ocasión inmejorable para ampliar la ventaja cuando el juez Felipe Viola sancionó un penal por mano. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Brian Romero, que remató pero el arquero Joaquín Papaleo contuvo.

Sobre el final del partido, Diego Valdés liquidó el partido. El chileno capturó el balón en la puerta del área chica tras una serie de rebotes y puso el 2-0 con la pierna derecha.