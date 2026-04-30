Uno Entre Rios | Ovación | Vélez

Vélez superó a Gimnasia y Tiro y se aseguró un lugar en los octavos de la Copa Argentina

Vélez se quedó con el duelo ante los salteños por 2 a 0 y confirmó su pasaje a la próxima ronda del torneo más federal del país.

30 de abril 2026 · 23:18hs
Vélez ganó bien  y se metió en la siguiente instancia.

Gentileza Copa Argentina.

Vélez ganó bien  y se metió en la siguiente instancia.

Vélez Sarsfield le ganó este jueves 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta en el Estadio Ciudad de Caseros, en un partido válido por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 y accedió a los octavos. En la siguiente instancia enfrentará al ganador de Boca Juniors-Sarmiento.

Dominio de Vélez

El inicio del partido mostró al Fortín con la intención de hacer valer la diferencia de categoría, aunque le faltó profundidad y le costó vulnerar a la defensa del elenco salteño, que se plantó compacto en un bloque bajo.

Vélez estuvo dos veces arriba, pero Unión reaccionó y se lo empató.

Vélez y Unión no se sacaron ventajas en un partido vibrante

Tigre ganó de local por la Sudamericana.

Tigre venció a América de Cali y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

Incluso, Gimnasia y Tiro llegó con peligro al área defendida por Tomás Marchiori pasada la media hora de juego. Luego de una buena secuencia de pases, Lautaro Gordillo quedó de frente al arco, remató, pero el arquero de Vélez respondió con sobriedad.

De todos modos, el elenco de Liniers encontró la ventaja a poco del final de la primera etapa. Manuel Lanzini bajó un centro desde la derecha dentro del área y le sirvió el balón a Dilan Godoy que definió de primera para poner el 1-0.

En el segundo tiempo, Gimnasia y Tiro salió con la premisa de encontrar el empate. Nicolás Rinaldi probó desde afuera del área con un tiro ajustado, pero el balón se fue a escasos centímetros del primer palo y la igualdad no se pudo concretar.

Aún así, a los 68 minutos, el Fortín tuvo una ocasión inmejorable para ampliar la ventaja cuando el juez Felipe Viola sancionó un penal por mano. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Brian Romero, que remató pero el arquero Joaquín Papaleo contuvo.

Sobre el final del partido, Diego Valdés liquidó el partido. El chileno capturó el balón en la puerta del área chica tras una serie de rebotes y puso el 2-0 con la pierna derecha.

Vélez Gimnasia y Tiro Copa Argentina
Noticias relacionadas
Lucas Martínez Quarta convirtió de cabeza tras un buen centro de Lucas Silva. Fue  1 a 0 para River. 

River Plate le ganó sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo

Mercedes Aguilar marcó el gol de la victoria para Paraná.

Paraná es semifinalista del Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

Independiente Rivadavia y una nueva victoria.

Independiente Rivadavia goleó Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores

Dibu Martínez tuvo una buena actuación a pesar de la derrota.

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

Ver comentarios

Lo último

Vélez superó a Gimnasia y Tiro y se aseguró un lugar en los octavos de la Copa Argentina

Vélez superó a Gimnasia y Tiro y se aseguró un lugar en los octavos de la Copa Argentina

Tigre venció a América de Cali y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

Tigre venció a América de Cali y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

Concordia: anunciaron cambios en el gabinete de la Municipalidad

Concordia: anunciaron cambios en el gabinete de la Municipalidad

Ultimo Momento
Vélez superó a Gimnasia y Tiro y se aseguró un lugar en los octavos de la Copa Argentina

Vélez superó a Gimnasia y Tiro y se aseguró un lugar en los octavos de la Copa Argentina

Tigre venció a América de Cali y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

Tigre venció a América de Cali y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

Concordia: anunciaron cambios en el gabinete de la Municipalidad

Concordia: anunciaron cambios en el gabinete de la Municipalidad

El Gobierno nacional reabrirá la sala de periodistas y Manuel Adorni volverá a dar una conferencia

El Gobierno nacional reabrirá la sala de periodistas y Manuel Adorni volverá a dar una conferencia

Concepción del Uruguay: expectativas ante la posible reapertura del frigorífico Becar

Concepción del Uruguay: expectativas ante la posible reapertura del frigorífico Becar

Policiales
Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Seis años sin Julieta Riera: Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad

Seis años sin Julieta Riera: "Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad"

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Ovación
River Plate le ganó sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo

River Plate le ganó sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo

Vélez superó a Gimnasia y Tiro y se aseguró un lugar en los octavos de la Copa Argentina

Vélez superó a Gimnasia y Tiro y se aseguró un lugar en los octavos de la Copa Argentina

Paraná es semifinalista del Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

Paraná es semifinalista del Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

Tigre venció a América de Cali y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

Tigre venció a América de Cali y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

Independiente Rivadavia goleó Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia goleó Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores

La provincia
Concordia: anunciaron cambios en el gabinete de la Municipalidad

Concordia: anunciaron cambios en el gabinete de la Municipalidad

Concepción del Uruguay: expectativas ante la posible reapertura del frigorífico Becar

Concepción del Uruguay: expectativas ante la posible reapertura del frigorífico Becar

Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

Entre Ríos avanza con energías renovables y habilita la generación distribuida comunitaria y remota

Entre Ríos avanza con energías renovables y habilita la generación distribuida comunitaria y remota

Ferias gastronómicas y paseos, ejes del fin de semana largo en Paraná

Ferias gastronómicas y paseos, ejes del fin de semana largo en Paraná

Dejanos tu comentario