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Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Villaguay atraviesa horas de conmoción tras el fallecimiento de Lucía Karg, una de las jóvenes heridas en la explosión en un restobar ocurrida semanas atrás.

30 de abril 2026 · 19:55hs
Villaguay vive horas de dolor por la muerte de Lucía Karg

Villaguay vive horas de dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión. 

Este jueves por la tarde falleció Lucía Karg, una de las víctimas más afectadas por la explosión ocurrida semanas atrás en un restobar de la ciudad de Villlaguay. La joven permanecía internada en estado crítico, con el 80% del cuerpo quemado, y en las últimas horas su cuadro se agravó de manera irreversible.

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Dolor en Villaguay

Lucía había mostrado signos alentadores días atrás, según publicó Delco Digital. El 17 de abril había logrado despertar y presentaba señales de conciencia, lo que había renovado las esperanzas de familiares, amigos y vecinos que seguían de cerca su evolución.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, su estado de salud se deterioró, produciéndose su fallecimiento este jueves por la tarde, lo que generó una fuerte conmoción en toda la comunidad.

El hecho

La explosión ocurrió el viernes 27 de marzo por la noche en un local ubicado sobre calle San Martín al 500, casi en la esquina de 9 de Julio. Según se informó, el estallido se produjo por tubos de gas de 45 kilos, lo que derivó en un incendio generalizado.

El siniestro dejó un saldo de cuatro personas heridas, una fue dada de alta y otras tres de ellas de gravedad, entre quienes se encontraba Lucía quien dejó de existir este jueves por la tarde.

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