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Ferias gastronómicas y paseos, ejes del fin de semana largo en Paraná

Paraná organizó una agenda extendida de actividades para el fin de semana largo por el Día del Trabajador: gastronomía, turismo y mucha cultura

30 de abril 2026 · 14:35hs
Ferias gastronómicas y paseos, ejes del fin de semana largo en Paraná

Paraná organizó una agenda extendida de actividades para el fin de semana largo por el Día del Trabajador, con propuestas que combinan ferias gastronómicas, recorridos turísticos y actividades culturales en distintos puntos de la ciudad.

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La programación incluye iniciativas impulsadas por la Municipalidad junto a distintos actores locales, con eje en la producción gastronómica, el turismo y las experiencias al aire libre. Entre las principales propuestas se destacan las ferias con comidas típicas, los recorridos guiados para conocer la historia de la ciudad y las actividades culturales en espacios públicos.

El jueves 1° de mayo se realizará una nueva edición de Sabores de las Ferias en el Mercado Sud y en la feria de Salta y Nogoyá, con locro, asado con cuero y propuestas musicales. También se desarrollará el Paseo Matero en la Costanera y un recorrido guiado del ciclo “Descubrí Paraná”.

Durante el viernes 2 y el sábado 3, la agenda sumará nuevas actividades, entre ellas el Paraná Bus Turístico, excursiones al Islote Curupí, ferias de emprendedores, propuestas musicales y recorridos patrimoniales. El cierre incluirá una propuesta teatral en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

Desde el municipio indicaron que la agenda busca fortalecer a Paraná como destino turístico regional, con opciones abiertas al público que integran identidad local, cultura y producción.

Cronograma de actividades

Jueves 1° de mayo

Sabores de las Ferias

Lugar: Mercado Sud (Perón y Villaguay)

Horario: 10 a 14

Actividades: chocolatada por el Día del Trabajador, locro y asado con cuero

Sabores de las Ferias

Lugar: Feria Salta y Nogoyá

Horario: 10 a 14

Actividades: Peña Obrera (13 hs), gastronomía típica

Paseo Matero

Lugar: Costanera (Nicaragua, frente a Plaza Le Petit Pisant)

Horario: 10 a 22

Actividades: locro, cazuelas y empanadas

Recorridos pedestres “Descubrí Paraná”

Lugar: Parque Urquiza (Monumento a Urquiza)

Horario: 15

Viernes 2 de mayo

Gran Paella

Lugar: Costanera Alta (letras corpóreas de Paraná)

Horario: desde las 8

Paseo Matero

Lugar: Costanera

Horario: 10 a 22

Paraná Bus Turístico

Lugar: Plaza de las Colectividades (Puerto Nuevo)

Horario: 10:30

Feria Lago Encantado

Lugar: Parque Gazzano

Horario: 12 a 20

Recorridos pedestres “Descubrí Paraná”

Lugar: Plaza San Miguel

Horario: 15

Islote Curupí

Salida: Puerto Nuevo

Horario: 16

Recorrido musical Cuarteto de Vientos

Lugar: peatonal San Martín (de La Paz a Gualeguaychú)

Horario: 17

Atardeceres en el Cementerio

Lugar: Cementerio de la Santísima Trinidad

Horario: 19

Sábado 3 de mayo

Feria Periurbana

Lugar: Parque Botánico Leandro N. Alem

Horario: 9 a 18

Paseo Matero

Lugar: Costanera

Horario: 10 a 22

Paraná Bus Turístico

Lugar: Plaza de las Colectividades

Horarios: 10:30 y 16

Feria Lago Encantado

Lugar: Parque Gazzano

Horario: 12 a 20

Recorridos pedestres “Descubrí Paraná”

Lugar: Plaza 1° de Mayo

Horario: 15

Islote Curupí

Salida: Puerto Nuevo

Horario: 16

Teatro: “Detrás del terciopelo rojo”

Lugar: Teatro Municipal 3 de Febrero

Entradas: en boletería del teatro

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