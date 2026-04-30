Paraná organizó una agenda extendida de actividades para el fin de semana largo por el Día del Trabajador, con propuestas que combinan ferias gastronómicas, recorridos turísticos y actividades culturales en distintos puntos de la ciudad.
Ferias gastronómicas y paseos, ejes del fin de semana largo en Paraná
Paraná organizó una agenda extendida de actividades para el fin de semana largo por el Día del Trabajador: gastronomía, turismo y mucha cultura
Qué hacer en Paraná: propuestas para el feriado del 1° de mayo
La programación incluye iniciativas impulsadas por la Municipalidad junto a distintos actores locales, con eje en la producción gastronómica, el turismo y las experiencias al aire libre. Entre las principales propuestas se destacan las ferias con comidas típicas, los recorridos guiados para conocer la historia de la ciudad y las actividades culturales en espacios públicos.
El jueves 1° de mayo se realizará una nueva edición de Sabores de las Ferias en el Mercado Sud y en la feria de Salta y Nogoyá, con locro, asado con cuero y propuestas musicales. También se desarrollará el Paseo Matero en la Costanera y un recorrido guiado del ciclo “Descubrí Paraná”.
Durante el viernes 2 y el sábado 3, la agenda sumará nuevas actividades, entre ellas el Paraná Bus Turístico, excursiones al Islote Curupí, ferias de emprendedores, propuestas musicales y recorridos patrimoniales. El cierre incluirá una propuesta teatral en el Teatro Municipal 3 de Febrero.
Desde el municipio indicaron que la agenda busca fortalecer a Paraná como destino turístico regional, con opciones abiertas al público que integran identidad local, cultura y producción.
Cronograma de actividades
Jueves 1° de mayo
Sabores de las Ferias
Lugar: Mercado Sud (Perón y Villaguay)
Horario: 10 a 14
Actividades: chocolatada por el Día del Trabajador, locro y asado con cuero
Sabores de las Ferias
Lugar: Feria Salta y Nogoyá
Horario: 10 a 14
Actividades: Peña Obrera (13 hs), gastronomía típica
Paseo Matero
Lugar: Costanera (Nicaragua, frente a Plaza Le Petit Pisant)
Horario: 10 a 22
Actividades: locro, cazuelas y empanadas
Recorridos pedestres “Descubrí Paraná”
Lugar: Parque Urquiza (Monumento a Urquiza)
Horario: 15
Viernes 2 de mayo
Gran Paella
Lugar: Costanera Alta (letras corpóreas de Paraná)
Horario: desde las 8
Paseo Matero
Lugar: Costanera
Horario: 10 a 22
Paraná Bus Turístico
Lugar: Plaza de las Colectividades (Puerto Nuevo)
Horario: 10:30
Feria Lago Encantado
Lugar: Parque Gazzano
Horario: 12 a 20
Recorridos pedestres “Descubrí Paraná”
Lugar: Plaza San Miguel
Horario: 15
Islote Curupí
Salida: Puerto Nuevo
Horario: 16
Recorrido musical Cuarteto de Vientos
Lugar: peatonal San Martín (de La Paz a Gualeguaychú)
Horario: 17
Atardeceres en el Cementerio
Lugar: Cementerio de la Santísima Trinidad
Horario: 19
Sábado 3 de mayo
Feria Periurbana
Lugar: Parque Botánico Leandro N. Alem
Horario: 9 a 18
Paseo Matero
Lugar: Costanera
Horario: 10 a 22
Paraná Bus Turístico
Lugar: Plaza de las Colectividades
Horarios: 10:30 y 16
Feria Lago Encantado
Lugar: Parque Gazzano
Horario: 12 a 20
Recorridos pedestres “Descubrí Paraná”
Lugar: Plaza 1° de Mayo
Horario: 15
Islote Curupí
Salida: Puerto Nuevo
Horario: 16
Teatro: “Detrás del terciopelo rojo”
Lugar: Teatro Municipal 3 de Febrero
Entradas: en boletería del teatro