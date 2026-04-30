Ferias gastronómicas y paseos, ejes del fin de semana largo en Paraná

Paraná organizó una agenda extendida de actividades para el fin de semana largo por el Día del Trabajador: gastronomía, turismo y mucha cultura

Paraná organizó una agenda extendida de actividades para el fin de semana largo por el Día del Trabajador, con propuestas que combinan ferias gastronómicas, recorridos turísticos y actividades culturales en distintos puntos de la ciudad.

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La programación incluye iniciativas impulsadas por la Municipalidad junto a distintos actores locales, con eje en la producción gastronómica, el turismo y las experiencias al aire libre. Entre las principales propuestas se destacan las ferias con comidas típicas, los recorridos guiados para conocer la historia de la ciudad y las actividades culturales en espacios públicos.

El jueves 1° de mayo se realizará una nueva edición de Sabores de las Ferias en el Mercado Sud y en la feria de Salta y Nogoyá, con locro, asado con cuero y propuestas musicales. También se desarrollará el Paseo Matero en la Costanera y un recorrido guiado del ciclo “Descubrí Paraná”.

Durante el viernes 2 y el sábado 3, la agenda sumará nuevas actividades, entre ellas el Paraná Bus Turístico, excursiones al Islote Curupí, ferias de emprendedores, propuestas musicales y recorridos patrimoniales. El cierre incluirá una propuesta teatral en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

Desde el municipio indicaron que la agenda busca fortalecer a Paraná como destino turístico regional, con opciones abiertas al público que integran identidad local, cultura y producción.

Cronograma de actividades

Jueves 1° de mayo

Sabores de las Ferias

Lugar: Mercado Sud (Perón y Villaguay)

Horario: 10 a 14

Actividades: chocolatada por el Día del Trabajador, locro y asado con cuero

Sabores de las Ferias

Lugar: Feria Salta y Nogoyá

Horario: 10 a 14

Actividades: Peña Obrera (13 hs), gastronomía típica

Paseo Matero

Lugar: Costanera (Nicaragua, frente a Plaza Le Petit Pisant)

Horario: 10 a 22

Actividades: locro, cazuelas y empanadas

Recorridos pedestres “Descubrí Paraná”

Lugar: Parque Urquiza (Monumento a Urquiza)

Horario: 15

Viernes 2 de mayo

Gran Paella

Lugar: Costanera Alta (letras corpóreas de Paraná)

Horario: desde las 8

Paseo Matero

Lugar: Costanera

Horario: 10 a 22

Paraná Bus Turístico

Lugar: Plaza de las Colectividades (Puerto Nuevo)

Horario: 10:30

Feria Lago Encantado

Lugar: Parque Gazzano

Horario: 12 a 20

Recorridos pedestres “Descubrí Paraná”

Lugar: Plaza San Miguel

Horario: 15

Islote Curupí

Salida: Puerto Nuevo

Horario: 16

Recorrido musical Cuarteto de Vientos

Lugar: peatonal San Martín (de La Paz a Gualeguaychú)

Horario: 17

Atardeceres en el Cementerio

Lugar: Cementerio de la Santísima Trinidad

Horario: 19

Sábado 3 de mayo

Feria Periurbana

Lugar: Parque Botánico Leandro N. Alem

Horario: 9 a 18

Paseo Matero

Lugar: Costanera

Horario: 10 a 22

Paraná Bus Turístico

Lugar: Plaza de las Colectividades

Horarios: 10:30 y 16

Feria Lago Encantado

Lugar: Parque Gazzano

Horario: 12 a 20

Recorridos pedestres “Descubrí Paraná”

Lugar: Plaza 1° de Mayo

Horario: 15

Islote Curupí

Salida: Puerto Nuevo

Horario: 16

Teatro: “Detrás del terciopelo rojo”

Lugar: Teatro Municipal 3 de Febrero

Entradas: en boletería del teatro