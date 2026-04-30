Seis años sin Julieta Riera: "Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad"

A seis años de la muerte de Julieta Riera, su madre, Ana Brugo, reclama justicia mientras la causa contra Christe sigue sin resolución en la Corte Suprema.

A seis años de la muerte de María Julieta Riera, de 24 años, su recuerdo sigue presente en la vida cotidiana de su madre, Ana Brugo. “No pasa un día que no me levante y no me acueste pensando en ella”, expresó a UNO, como una forma de sostener un vínculo que permanece intacto pese al paso del tiempo.

Julieta murió el 30 de abril de 2020 en Paraná, tras caer del balcón del departamento 5 –haber sido arrojada, según la tesis del Ministerio Público Fiscal y la querella-, ubicado en el octavo piso de un edificio de calle San Martín 918, entre las 2.20 y las 2.50. Por el hecho fue condenado por femicidio su entonces pareja, Jorge Julián Christe, de 31 años. Sin embargo, el fallo fue anulado y la causa se encuentra actualmente a la espera de una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este escenario, la familia convive no solo con la ausencia, sino también con un proceso judicial marcado por idas y vueltas. En este contexto, atravesado por la espera, la revictimización y el temor a la impunidad, la voz de Brugo resulta clave para comprender tanto el impacto irreparable de la pérdida como el desgaste que implica una causa que sigue abierta.

En diálogo con UNO, la mujer describió el proceso judicial como lento y profundamente doloroso. "Han pasado seis años, pero yo recuerdo todo como aquella vez. Obviamente que días anteriores y días así nos sensibiliza un poco más. Hemos hecho un trabajo en familia de recordarla con mucho cariño, con mucho amor. No pasa un día que no me levanto y no me acuesto pensando en ella. Hemos construido un vínculo familiar para poder continuar, porque no es nada fácil", señaló.

Julieta Riera Justicia Madre.jpg UNO

Luego, al evocar a su hija, agregó: "Quiero que recuerden a Juli como esa mujer que era: una buena hija y hermana, que cuidaba de su abuela, sobre todo en pandemia. Era eso, era una dulzura, porque así era Juli". Enseguida, refirió que antes de aquel 30 de abril, su hija comenzó a contar hechos de violencia por parte de Christe. “Ella había empezado a hablar. Si esta persona me hubiese dado un poquitito más de tiempo...”, dijo.

Brugo también manifestó su preocupación ante la falta de una resolución definitiva: “Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad. Que quede todo impune. Y creo que eso sería más devastador para todos. E inclusive lo sería para la sociedad misma. Sería terrible”.

Envían a la Unidad Penal a Jorge Julián Christe por violar la domiciliaria Jorge Julián Christe, hoy de 37 años, se encuentra con arresto domiciliario en una casa quinta en Paraná.

Y continuó: "Fue terrible que todo haya quedado en la nada. Y también que haya estado un tiempo en la cárcel, pero que volvió de nuevo a salir, es todo un tema que a nosotros nos descoloca. No terminamos nunca de hacer el duelo. No terminamos de cerrar nuestro ciclo".

El doloroso camino judicial

En la misma línea, reflexionó sobre el impacto emocional del proceso: "Yo no digo que con un juicio se va a cerrar la herida, pero, por lo menos va a haber justicia. Es algo pendiente. Cada citación es como que te meten el dedo en la llaga. Ya no es un dedo, es un puñal. Es mentira eso de que el tiempo pasa y que la herida... no, mentira. La herida sigue sangrando igual. Espero que esto se solucione pronto".

Consultada sobre qué le diría a otras personas que atraviesan situaciones similares, respondió: "Doloroso diría, porque yo creo que esta justicia es muy preventiva, cuida mucho al procesado. Acá hay un niño que no ve a su madre. Del otro lado, por lo menos, tiene su papá. Y lo puede ir a ver. Son realidades. A nosotros nos tocó esta y tratamos de hacer con esta realidad lo mejor que se puede. No es fácil, yo le diría que busquen ayuda, que hay para hacer terapia".

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En ese sentido, destacó la importancia del acompañamiento psicológico y familiar: "Inclusive, por parte de mi otra hija y mis nietos también. Hubo que explicarle a los chicos qlo que había pasado con su tía. No es que soluciona todo la terapia, pero ayuda a la salud mental de toda la familia".

Respecto del estado de la causa, indicó que el expediente llegó a la Corte en 2024 y que, aunque hubo algunos movimientos, el proceso avanza con lentitud: "La Fiscalía y nuestros abogados están insistiendo en la Corte. Se movió, pero va lento. Entiendo de que hay un montón de cosas, pero va lento". Finalmente, Brugo valoró el acompañamiento recibido en su entorno laboral y familiar.

Idas y vueltas en la Justicia

En 2021, un jurado popular consideró que Julieta fue asesinada y condenó a Christe por “homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido mediando violencia de género”. El joven —hijo de la exjueza Ana María Stagnaro— fue alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. No obstante, en 2023 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hizo lugar a planteos de la defensa, anuló el juicio y luego le otorgó el arresto domiciliario a Christe en una vivienda de Paraná.

Actualmente, se espera que la Corte resuelva si se debe hacer un nuevo juicio o confirma la condena del jurado popular.