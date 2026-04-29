"Estamos felices de volver a Paraná", dijo Santiago Martínez a UNO

El Kuelgue se presentará este sábado en Paraná y crece la expectativa frente al show que brindarán en Hierlam XL.

El Kuelgue regresa a Paraná con un show que marcará el inicio de una nueva etapa para la música en vivo en la ciudad. La presentación tendrá lugar el sábado 2 de mayo en Hierlam XL, en el marco del desembarco de Harlem Shows, que comenzará a trabajar junto al espacio local con el objetivo de sostener una programación estable durante todo el año.

El recital funcionará como punto de partida de este esquema de trabajo conjunto, orientado a fortalecer la cartelera de espectáculos en Entre Ríos y a consolidar a Paraná dentro del circuito de giras nacionales. La propuesta busca sostener una agenda continua con artistas de distintos puntos del país, en un contexto donde la regularidad de propuestas resulta clave para el desarrollo de la actividad cultural.

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El grupo liderado por Julián Kartún construyó a lo largo de más de dos décadas una identidad escénica que combina música, improvisación y humor, con presentaciones que se sostienen tanto en sus canciones como en el vínculo directo con el público. Ese rasgo, asociado a la sorpresa y a la interacción, se convirtió en una de las marcas distintivas de sus shows.

En diálogo con UNO, el tecladista Santiago Martínez señaló que la banda atraviesa un momento de intensa actividad. “Estamos tocando mucho y con ganas de seguir haciéndolo. Además estamos con temas nuevos y a punto de sacar un disco, así que es un lindo momento”, afirmó.

Sobre el vínculo con la región, Martínez destacó la frecuencia con la que el grupo visita el Litoral. “Son lugares a los que volvemos seguido. Nos quedan cerca y siempre hay una buena respuesta. Hay otras zonas a las que nos gustaría ir más, pero son más difíciles de organizar”, explicó. En ese sentido, valoró la posibilidad de sostener una relación continua con el público local a través de giras regulares.

“Solemos armar listas largas, con temas que la gente quiere escuchar y otros que nos gustan a nosotros. Hay momentos más tranquilos y otros más arriba, es un poco de todo”, detalló. En esa línea, el recital incluirá canciones como Circunvalación, Parque Acuático y Bossa & People, junto a composiciones recientes.

La banda llega tras la edición de su álbum en vivo Juegue Kuelgue, registrado en el Movistar Arena, y se prepara para lanzar un nuevo material de estudio en las próximas semanas. “No hay una fecha exacta, pero antes de junio debería estar”, anticipó Martínez, en relación con el próximo trabajo discográfico.

Sonido en evolución

Formado en 2004 en el barrio porteño de Villa Crespo, El Kuelgue desarrolló una trayectoria sostenida que lo llevó por escenarios de Argentina, América Latina y Europa. A lo largo de los años, el grupo consolidó una propuesta que cruza géneros y lenguajes, con una impronta que se apoya tanto en lo musical como en lo performático.

Más allá del recorrido, el grupo mantiene una lógica de trabajo centrada en la experimentación y en la construcción colectiva de sus presentaciones. Cada show propone variaciones en la puesta y en la interacción, lo que genera experiencias diferentes en cada encuentro con el público.

En el tramo final de la entrevista, Martínez dejó un mensaje para el público local. “La idea es pasar un buen rato, reír, bailar y encontrarse. Son momentos donde está bueno compartir y salir un poco de lo cotidiano”, expresó.

Las entradas se encuentran a la venta a través del sitio oficial de Harlem Shows, con un valor inicial de $65.000 más cargo de servicio. También se ofrece la posibilidad de pago en cuotas mediante plataformas digitales.