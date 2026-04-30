El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

La primera edición del Festival Internacional de Payasas, Humoristas y Bufonas “Ría Paraná” concluyó tras una semana de actividades en distintos espacios culturales de Paraná y con un cierre en Colón. La propuesta reunió a artistas de México, Perú, Colombia y de diversas provincias argentinas, con espectáculos de humor escénico realizados por mujeres.

La programación incluyó funciones en el Teatro 3 de Febrero, la Biblioteca Caminantes, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural Juan L. Ortiz y otros espacios, además de talleres y una charla sobre humor y género. La apertura fue el 16 de abril y el cierre tuvo lugar el 25 en la Fundación Arbolar, con la presentación de “Cajita de los sueños”, a cargo de Paula Righelato.

La organización estuvo a cargo de Paula Righelato, Mariela Bogado y Melina Forte, con acompañamiento de organismos públicos y privados. Desde el equipo destacaron la participación del público y la articulación con un circuito cultural latinoamericano vinculado al humor escénico.