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Nueva proyección en Sala Noble con cine y experiencia sensorial

El ciclo del Cineclub Noble sumará una nueva función este martes 5 de mayo, a las 20, en la Sala Noble

29 de abril 2026 · 17:28hs
Nueva proyección en Sala Noble con cine y experiencia sensorial

El ciclo del Cineclub Noble sumará una nueva función este martes 5 de mayo, a las 20, en la Sala Noble, ubicada en Matorras 861. En esta oportunidad se proyectará Otra ronda, con entrada libre y gratuita.

Nueva proyección en Sala Noble con cine y experiencia sensorial

La actividad forma parte de “Cata de Musas”, una programación organizada por el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, que propone un recorrido por tres títulos atravesados por una misma idea: la experiencia sensorial en torno a bebidas y alimentos como punto de partida para reflexionar sobre los vínculos, el deseo y la vida cotidiana.

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En ese marco, la jornada contará además con una degustación a cargo de Oveja Negra.

El Cineclub Noble sostiene una propuesta que busca recuperar hábitos colectivos en torno al cine, generar espacios de encuentro y facilitar el acceso de la comunidad a bienes culturales y patrimoniales entrerrianos. En ese sentido, cada función se presenta como una instancia que trasciende la proyección y habilita el intercambio entre quienes asisten.

Dirigida por Thomas Vinterberg, Otra ronda (Dinamarca, 2020) obtuvo el Oscar a Mejor Película Internacional en 2021.

La trama

La historia sigue a cuatro profesores de secundaria que, atravesados por el desgaste de la rutina, deciden poner a prueba una teoría: sostener un nivel constante de alcohol en sangre para mejorar su creatividad y bienestar.

El film propone una mirada sobre la crisis de la mediana edad, la amistad y los límites entre la búsqueda de libertad y la dependencia. En ese recorrido, Mads Mikkelsen construye una interpretación que concentra el pulso emocional de la historia, con un cierre que condensa el sentido del relato.

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Sala Noble Cine cineclub
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