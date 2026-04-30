Independiente Rivadavia goleó Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia dio una nueva clase de fútbol y arrolló 4-1 a Deportivo La Guaira por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026, victoria que le sostiene en la cima del Grupo C con puntaje ideal.

Los goles de Independiente Rivadavia

Alex Arce abrió la cuenta pero la visita no tardó en empatar gracias a Guillermo Ortiz, aunque en el final del primer tiempo una ráfaga de la Lepra liquidó la historia. Sebastián Villa recibió una dudosa infracción dentro del área y cambió su penal por gol, todo para segundos más tarde asistir a Arce para aumentar la diferencia. El delantero paraguayo tuvo una jornada de ensueño y promediando el complemento transformó la victoria en goleada, firmando así su triplete y consolidando su gran momento al marcar días atrás en el aplastante triunfo sobre Gimnasia (M) en el Clásico Mendocino.