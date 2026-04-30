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Independiente Rivadavia goleó Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia le ganó 4-1 al Naranja por la tercera fecha del certamen internacional en el Malvinas Argentinas, encuentro correspondiente al Grupo C.

30 de abril 2026 · 21:12hs
Independiente Rivadavia y una nueva victoria.

Conmebol.

Independiente Rivadavia y una nueva victoria.

Independiente Rivadavia dio una nueva clase de fútbol y arrolló 4-1 a Deportivo La Guaira por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026, victoria que le sostiene en la cima del Grupo C con puntaje ideal.

Los goles de Independiente Rivadavia

Alex Arce abrió la cuenta pero la visita no tardó en empatar gracias a Guillermo Ortiz, aunque en el final del primer tiempo una ráfaga de la Lepra liquidó la historia. Sebastián Villa recibió una dudosa infracción dentro del área y cambió su penal por gol, todo para segundos más tarde asistir a Arce para aumentar la diferencia. El delantero paraguayo tuvo una jornada de ensueño y promediando el complemento transformó la victoria en goleada, firmando así su triplete y consolidando su gran momento al marcar días atrás en el aplastante triunfo sobre Gimnasia (M) en el Clásico Mendocino.

Independiente Rivadavia ganó ante su clásico rival.

Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico de Mendoza

Banfield e Independiente Rivadavia jugaron bajo la lluvia.

Banfield e Independiente Rivadavia repartieron puntos

Independiente Rivadavia Copa Libertadores Mendoza
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