San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

Este lunes fue un día especial para los sambenitenses ya que se celebraron los 147° de la fundación de San Benito . Desde el municipio invitaron a los vecinos y a todo el área metropolitana a festejar un nuevo aniversario a través de diversas actividades que atraviesan todo el mes de abril.

Iglesia de San Benito

Cronograma

El pasado domingo se realizó la misa en la Parroquia San Benito, como todos los años. Además se estrenó la iglesia con su flamante fachada. Particularmente hoy solo hay asueto administrativo, con guardias mínimas en el municipio y recolección de residuos normal. El día sábado 18 se realizará el musical infantil “Huellitas” en un trabajo mancomunado con el gobierno provincial, con canciones de hoy y siempre con Zulema Alcayaga en el Barrio San Pedro de San Benito a las 17.

Maratón y festival

Por la mañana, a partir de las 9.30 se realizará la gran Maratón Aniversario San Benito Corre que contará con tres categorías por distancias: 3 kilómetros (No competitiva); 5 kilómetros y 10 kilómetros. La caminata de 3 kilómetros (incluye la remera de la Maratón con cupos limitados), en caso de no querer la remera la inscripción es gratuita. No podrán participar quienes no estén inscritos a través de la página web: “Tomamos este año como el cumpleaños de la ciudad, es nuestra casa. Todas las actividades se enmarcan resaltando el trabajo de la comunidad”, contó el intendente de la localidad, Ariel Voeffray, en diálogo con UNO y agregó: “No es solamente el aniversario del municipio, sino también de su gente: el el domingo 19, donde se espera una jornada colmada de emprendedores y shows en vivo. Al comienzo se realizará el acto aniversario institucional a las 16:15 en Parque Vieytes en el marco de las actividades programadas. Luego, tocará la banda local La Previa con el gran cierre de grupo Trinidad. No se cobrará entrada al festival pero si se recibirá un alimento no perecedero en beneficio de Cáritas San Benito. De igual manera, se cobrará por primera vez estacionamiento ($3.000 motos y $6.000 autos). La elección de las bandas tampoco es casualidad. La Previa es un grupo musical que se conformó en la ciudad y grupo Trinidad formó parte de las mañanas domingueras de algunos vecinos. "El domingo es para que trabajen los emprendedores, para que pueda disfrutarlo toda la gente”, sentenció.

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Día de la tierra

Finalmente el 22 del corriente mes se realizará el lanzamiento del programa Eco Domo, que son actividades escolares en el marco del Día Mundial de la Tierra. Emprendedores Voeffray insistió en que uno de los objetivos de su gestión es priorizar el trabajo de los emprendedores, por eso contó que pasaron de ser 120 a 500 los productores locales: “Tiene que ver con la situacióneconómica a nivel país pero también con un compromiso de par-te del municipio de fomentar el trabajo de los vecinos”, expresó. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de poner al em-prendedor como protagonista: “Yo creo que es muy importante estar en contacto con la gente y ver lo que va viviendo y lo que va faltando”, comentó y agregó que lo más importante es tener sentido común con el vecino, entender lasnecesidades de los mismos.“Acá hay mucha gente muy talentosa, con muchas ganas de crecer y con gran potencial”, dijo.