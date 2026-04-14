Uno Entre Rios | La Provincia | San Benito

San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

La ordenanza N°682/2021 establece como día de la fundación de la Colonia 3 de febrero, San Benito, el 13 de abril de 1879.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

14 de abril 2026 · 11:16hs
San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades
San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

Este lunes fue un día especial para los sambenitenses ya que se celebraron los 147° de la fundación de San Benito. Desde el municipio invitaron a los vecinos y a todo el área metropolitana a festejar un nuevo aniversario a través de diversas actividades que atraviesan todo el mes de abril.

La ordenanza N°682/2021 establece como día de la fundación de la Colonia 3 de febrero, San Benito, el 13 de abril de 1879. Por ello, se establece día no laborable en todo el ejido del Municipio de San Benito el 13 de abril de cada año calendario.

Entre Ríos y River Plate impulsarán acciones deportivas de fútbol, vóley, básquet, ajedrez, gimnasia artística, hockey y handball, entre otras disciplinas.

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Iglesia de San Benito

Cronograma

El pasado domingo se realizó la misa en la Parroquia San Benito, como todos los años. Además se estrenó la iglesia con su flamante fachada. Particularmente hoy solo hay asueto administrativo, con guardias mínimas en el municipio y recolección de residuos normal. El día sábado 18 se realizará el musical infantil “Huellitas” en un trabajo mancomunado con el gobierno provincial, con canciones de hoy y siempre con Zulema Alcayaga en el Barrio San Pedro de San Benito a las 17.

LEER MÁS: San Benito, una ciudad en crecimiento

Maratón y festival

Por la mañana, a partir de las 9.30 se realizará la gran Maratón Aniversario San Benito Corre que contará con tres categorías por distancias: 3 kilómetros (No competitiva); 5 kilómetros y 10 kilómetros. La caminata de 3 kilómetros (incluye la remera de la Maratón con cupos limitados), en caso de no querer la remera la inscripción es gratuita. No podrán participar quienes no estén inscritos a través de la página web: “Tomamos este año como el cumpleaños de la ciudad, es nuestra casa. Todas las actividades se enmarcan resaltando el trabajo de la comunidad”, contó el intendente de la localidad, Ariel Voeffray, en diálogo con UNO y agregó: “No es solamente el aniversario del municipio, sino también de su gente: el el domingo 19, donde se espera una jornada colmada de emprendedores y shows en vivo. Al comienzo se realizará el acto aniversario institucional a las 16:15 en Parque Vieytes en el marco de las actividades programadas. Luego, tocará la banda local La Previa con el gran cierre de grupo Trinidad. No se cobrará entrada al festival pero si se recibirá un alimento no perecedero en beneficio de Cáritas San Benito. De igual manera, se cobrará por primera vez estacionamiento ($3.000 motos y $6.000 autos). La elección de las bandas tampoco es casualidad. La Previa es un grupo musical que se conformó en la ciudad y grupo Trinidad formó parte de las mañanas domingueras de algunos vecinos. "El domingo es para que trabajen los emprendedores, para que pueda disfrutarlo toda la gente”, sentenció.

ariel voeffray.jpg

Día de la tierra

Finalmente el 22 del corriente mes se realizará el lanzamiento del programa Eco Domo, que son actividades escolares en el marco del Día Mundial de la Tierra. Emprendedores Voeffray insistió en que uno de los objetivos de su gestión es priorizar el trabajo de los emprendedores, por eso contó que pasaron de ser 120 a 500 los productores locales: “Tiene que ver con la situacióneconómica a nivel país pero también con un compromiso de par-te del municipio de fomentar el trabajo de los vecinos”, expresó. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de poner al em-prendedor como protagonista: “Yo creo que es muy importante estar en contacto con la gente y ver lo que va viviendo y lo que va faltando”, comentó y agregó que lo más importante es tener sentido común con el vecino, entender lasnecesidades de los mismos.Acá hay mucha gente muy talentosa, con muchas ganas de crecer y con gran potencial”, dijo.

San Benito San Benito aniversario Cronograma Actividades
Noticias relacionadas
Agmer convocó a una jornada de lucha para este jueves 16 de abril entre las 17 y las 19 con concentraciones en distintas localidades de Entre Ríos

Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas

Para el jubilado denunciante el desfinanciamiento de la obra social OSER condena a los trabajadores a un sistema de salud ineficiente y precario.

OSER: denuncian "vulnerabilidad institucional" y colapso en prestaciones

Un padre de Concordia denuncia la retención de su hijo en Misiones: Temo que se lo lleven a Brasil.

Un padre de Concordia denuncia la retención de su hijo en Misiones: "Temo que se lo lleven a Brasil"

Pesca familiar en Diamante: sacó un armado de 13 kilos en el río Paraná.

Pesca familiar en Diamante: sacó un armado de 13 kilos en el río Paraná

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Ultimo Momento
Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Policiales
Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Juicio por la muerte de Kathaleya: los padres se acusan mutuamente

Juicio por la muerte de Kathaleya: los padres se acusan mutuamente

Juicio por beba muerta en Paraná: A Kathaleya la destruyeron González y Hernández, dijo la fiscal

Juicio por beba muerta en Paraná: "A Kathaleya la destruyeron González y Hernández", dijo la fiscal

Droga oculta en un pañal: detuvieron a una mujer en la Terminal de Ibicuy

Droga oculta en un pañal: detuvieron a una mujer en la Terminal de Ibicuy

Colón: detuvieron a Nino Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Colón: detuvieron a "Nino" Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Ovación
Liga Argentina: están los rivales de Central Entrerriano y La Unión de Colón

Liga Argentina: están los rivales de Central Entrerriano y La Unión de Colón

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Torneo Apertura: Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A

Torneo Apertura: Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A

Estudiantes, con una cantera que no para de crecer

Estudiantes, con una cantera que no para de crecer

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

La provincia
Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas

Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas

OSER: denuncian vulnerabilidad institucional y colapso en prestaciones

OSER: denuncian "vulnerabilidad institucional" y colapso en prestaciones

San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

Dejanos tu comentario