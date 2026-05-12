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Destino San Javier suma una nueva función en Paraná tras agotar localidades

El trío folclórico Destino San Javier agregó una nueva función en Paraná luego de agotar las entradas para su presentación prevista en el Teatro 3 de Febrero

12 de mayo 2026 · 14:03hs
Destino San Javier suma una nueva función en Paraná tras agotar localidades

El trío folclórico Destino San Javier agregó una nueva función en Paraná luego de agotar las entradas para su presentación prevista en el Teatro 3 de Febrero. La propuesta forma parte de “De Cerca”, un espectáculo pensado para generar un encuentro íntimo con el público, a través de canciones, relatos y momentos que recorren la historia y el presente de una de las formaciones más reconocidas del folclore argentino.

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La nueva función será el sábado 23 de mayo a las 19 en el Teatro 3 de Febrero. Las entradas pueden adquirirse a través de Grada Tickets y en la boletería del teatro.

“De Cerca” propone una experiencia diferente al formato tradicional de recital. Con una puesta orientada a la cercanía y la emoción, el grupo busca compartir no solo su música, sino también historias y recuerdos vinculados a su recorrido artístico y al legado familiar que atraviesa su identidad.

Con una fuerte conexión con el público y un repertorio que combina clásicos del folclore con composiciones propias, Destino San Javier mantiene una presencia destacada en los escenarios del país. La rápida respuesta del público paranaense motivó la incorporación de esta nueva función.

Además, la venta de entradas cuenta con la posibilidad de financiación en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

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Destino San Javier Paraná Teatro 3 de Febrero
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