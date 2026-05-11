María Scacchi presenta "Barro, Faca y Ternura", su primer libro de poesía

La escritora María Scacchi presentará su primer libro de poesía el jueves 14 de mayo a las 19.30 en Casa Boulevard - Sala Metamorfosis

La escritora María Scacchi presentará su primer libro de poesía, Barro, Faca y Ternura, el jueves 14 de mayo a las 19.30 en Casa Boulevard - Sala Metamorfosis. La actividad tendrá entrada libre y gratuita y contará con una charla entre la autora e invitadas, además de un cierre musical a cargo de Jowy Loss y Fio Godoy junto a Ivan Petrich y Nacho Vitale.

El poemario fue publicado por Ediciones Mimosas, sello de edición artesanal, y reúne textos escritos desde el barrio San Agustín, en Paraná. La obra propone un recorrido atravesado por la tierra, las emociones y los vínculos, con poemas que dialogan con las estaciones, la memoria y las experiencias cotidianas.

En la contratapa del libro, Violeta Meyer define al poemario como una escritura que “irrumpe” y encuentra “la ternura que habita en lo áspero”. Allí también señala que los textos nacen de una búsqueda íntima, atravesada por el amor, el dolor y la necesidad de explorar aquello que conmueve.

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María Scacchi nació en 1992 en Paraná. Tras un breve paso por la carrera de Sociología en la UNL, se trasladó a Rosario para estudiar circo y artes escénicas. Más adelante recorrió distintos territorios de Latinoamérica junto a amigas y vivió durante dos años en Brasil.

En 2019 regresó a Paraná y volvió a instalarse en San Agustín, el barrio donde creció. Allí retomó un vínculo profundo con los jardines, las plantas y la elaboración de fitoderivados medicinales, actividad a la que se dedica actualmente. Ese regreso a la tierra natal y a sus raíces personales aparece como uno de los motores centrales de Barro, Faca y Ternura.