Cuenta regresiva para el Harlem Festival en Santa Fe

El Harlem Festival celebrará su séptima edición el sábado 11 y domingo 12 de octubre en el predio de la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe

26 de septiembre 2025 · 10:19hs
El Harlem Festival celebrará su séptima edición el sábado 11 y domingo 12 de octubre en el predio de la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Serán dos jornadas con tres escenarios y más de 30 artistas en escena, en una propuesta que combina recitales, encuentro y experiencias.

El primer día estarán No Te Va Gustar, La Joaqui, Estelares, Fabiana Cantilo, Louta, Zoe Gotusso, Dante Spinetta, Zeballos, Swaggerboyz, Blair, Tussiwarriors, Cabezones, Un Muerto Más, Daniela Milagros y Láser Flip. La noche cerrará con un set extendido de dos horas a cargo de Mariano Mellino.

La segunda jornada tendrá a Las Pastillas del Abuelo, Bersuit, C.R.O., Santiago Motorizado, Cardellino, Ramma, Silvestre y La Naranja, Zell, Luz Caggi, Winona Riders, Chita, Olivia Wald, Cinturón de Bonadeo, Tuli y Malta Caramelo. El cierre estará a cargo de Chapa & Castelo, también con un set de dos horas.

Las entradas se encuentran a la venta en Passline.com, con la posibilidad de adquirir abonos para los dos días o tickets individuales. Quienes compren con tarjeta Visa de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos podrán acceder al beneficio de hasta nueve cuotas sin interés durante todo el período de venta.

Además, hay puntos de venta en efectivo sin costo de servicio en Tienda Unión (Santa Fe), Terco Tour (Paraná) y Amadeus (Rosario).

