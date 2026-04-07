Presentan en Paraná el Registro de Espacios Culturales Independientes

Joaquín Arijón, subsecretario de Cultura de Paraná, habló con UNO sobre el Registro de Espacios Culturales Independientes que comienza este miércoles en Paraná

El miércoles 8 de abril a las 18 en el Salón Mariano Moreno (Corrientes 94) se realizará el lanzamiento del Registro de Espacios Culturales Independientes, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Paraná que busca reconocer, acompañar y fortalecer el trabajo de los espacios culturales de la ciudad. La presentación está dirigida a gestores, trabajadores de la cultura y personas vinculadas a estos ámbitos.

La actividad incluirá una instancia informativa y de capacitación sobre el funcionamiento del registro y los pasos necesarios para la inscripción. Según explicó el subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón, la propuesta apunta a “reconocer a los espacios culturales independientes como tales dentro de un marco normativo” y generar herramientas concretas de acompañamiento.

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El registro contempla a espacios multifuncionales dedicados a la producción, formación, investigación, exhibición y promoción de distintas expresiones artísticas. Entre los requisitos, se establece que desarrollen actividades culturales con participación de artistas locales y que cumplan con condiciones básicas de seguridad e higiene.

Una vez incorporados al registro, los espacios podrán acceder a beneficios como reducciones en tasas e impuestos municipales, además de contar con respaldo institucional, difusión de sus actividades y acceso a instancias de capacitación.

La inscripción se realizará de manera online a través de la plataforma municipal, donde estarán disponibles los pasos a seguir y la información necesaria para completar el trámite. Desde el área de Cultura indicaron que también se habilitarán canales de consulta y acompañamiento para quienes deseen formar parte.

El lanzamiento marcará el inicio formal del funcionamiento del registro, que busca consolidar una red de espacios culturales independientes y fortalecer su desarrollo en el contexto actual.