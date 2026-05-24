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Golpe al narcomenudeo en Paraná: detienen a presunto líder y secuestran más de 6 millones de pesos

La Policía de Entre Ríos desarticuló en Paraná puntos de venta de droga y detuvo al principal sospechoso de liderar la organización

24 de mayo 2026 · 11:59hs
Golpe al narcomenudeo en Paraná: detienen a presunto líder y secuestran más de 6 millones de pesos

Golpe al narcomenudeo en Paraná: detienen a presunto líder y secuestran más de 6 millones de pesos

Tras una investigación por la presunta venta de drogas al menudeo en distintos sectores de Paraná, la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó a cabo una serie de procedimientos que culminaron con la detención de un hombre señalado como líder narco y el secuestro de una importante suma de dinero en efectivo.

El operativo

La jornada de allanamientos comenzó el pasado viernes alrededor de las 6 y se extendió hasta las 18horas. Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 2 y la Fiscalía Especializada, bajo la tutela del fiscal Santiago Alfieri, en el marco de la Ley Provincial N° 10.566 de narcomenudeo.

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El despliegue policial consistió en tres allanamientos simultáneos y la requisa de una camioneta Ford Ranger, en la cual se trasladaba el principal sospechoso al momento de ser interceptado y detenido. Además del arresto del presunto líder, otras diez personas fueron identificadas y quedaron supeditadas a la causa.

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Elementos secuestrados

Durante las requisas, los efectivos policiales lograron incautar elementos de suma relevancia para la investigación, entre los que destacan: más de seis millones de pesos en efectivo, envoltorios de marihuana y cocaína listos para su comercialización; teléfonos celulares, una notebook, un DVR y documentación con anotaciones varias.

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Foco en Lomas del Mirador II

Uno de los puntos clave del operativo fue una vivienda ubicada en el barrio Lomas del Mirador II. Según informaron las autoridades, en ese mismo lugar había funcionado anteriormente un búnker narco que ya había sido allanado y demolido meses atrás. Sin embargo, la detección de nuevos movimientos compatibles con el tráfico de estupefacientes motivó esta nueva intervención judicial.

En el procedimiento participó un amplio número de efectivos pertenecientes a las divisiones de Operaciones, Antidrogas y Narcocriminalidad, contando con el apoyo de grupos especiales de la Jefatura Departamental Paraná y personal de la Guardia de Infantería.

Desde la policía indicaron que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas para determinar el alcance total de la red criminal investigada

Paraná
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