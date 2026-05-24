Este domingo se jugaron siete de los ocho partidos de vuelta de las series de octavos de final del campeonato de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) Copa “Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi”.
Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final
Viale FBC, Litoral, Atl. María Grande, Unión Agrarios, Independiente, Tuyango y Juventud Unida siguen en camino por el título de Paraná Campaña.
Los resultados fueron
Unión Agrarios Cerrito 2 (3)-1 (1) Atletico Hasenkamp
Litoral de María Grande 2 (5)-0 (1) Arsenal de Viale
Juventud Unida de Bovril 0 (3)-0 (2) Deportivo Bovril
Deportivo Tuyango de Piedras Blancas 3 (3)-0 Juventud Sarmiento de Hasenkamp
Independiente FBC 1 (2)-1 (2) Asociación Diego Maradona de María Grande
Atlético María Grande 1 (1)-0 (0) Unión de Crespo
Viale FBC 4 (5)-0 (1) Sarmiento de Crespo
Este lunes juegan Cultural de Crespo (3)-Cañadita Central de Seguí (1).
Los cuartos de final de Paraná Campaña
Viale FBC-Litoral
Atlético María Grande-Cultural o Cañadita Central
Unión Agrarios-Independiente FBC
Deportivo Tuyango-Juventud Unida