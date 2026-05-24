Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

Viale FBC, Litoral, Atl. María Grande, Unión Agrarios, Independiente, Tuyango y Juventud Unida siguen en camino por el título de Paraná Campaña.

Este domingo se jugaron siete de los ocho partidos de vuelta de las series de octavos de final del campeonato de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) Copa “Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi”.