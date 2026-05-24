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Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

Viale FBC, Litoral, Atl. María Grande, Unión Agrarios, Independiente, Tuyango y Juventud Unida siguen en camino por el título de Paraná Campaña.

24 de mayo 2026 · 21:07hs
Deportivo Tuyango sueña con lograr su segundo título en Paraná Campaña.

Ecos del Litoral

Deportivo Tuyango sueña con lograr su segundo título en Paraná Campaña.

Este domingo se jugaron siete de los ocho partidos de vuelta de las series de octavos de final del campeonato de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) Copa “Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi”.

Los resultados fueron

A Scaloni se lo vio por Rosario este domingo.

Scaloni visitó este domingo el predio de Newell's antes de definir la lista del Mundial

La concordiense tuvo un gran sábado y remontó desde el fondo para subirse al tercer escalón del podio.

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Unión Agrarios Cerrito 2 (3)-1 (1) Atletico Hasenkamp

Litoral de María Grande 2 (5)-0 (1) Arsenal de Viale

Juventud Unida de Bovril 0 (3)-0 (2) Deportivo Bovril

Deportivo Tuyango de Piedras Blancas 3 (3)-0 Juventud Sarmiento de Hasenkamp

Independiente FBC 1 (2)-1 (2) Asociación Diego Maradona de María Grande

Atlético María Grande 1 (1)-0 (0) Unión de Crespo

Viale FBC 4 (5)-0 (1) Sarmiento de Crespo

Este lunes juegan Cultural de Crespo (3)-Cañadita Central de Seguí (1).

Los cuartos de final de Paraná Campaña

Viale FBC-Litoral

Atlético María Grande-Cultural o Cañadita Central

Unión Agrarios-Independiente FBC

Deportivo Tuyango-Juventud Unida

Paraná Campaña Viale FBC Unión Agrarios Fútbol
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Patronato jugó de visitante.

En Santiago del Estero, Patronato perdió sobre el final

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