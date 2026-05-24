"Mi corazón va a estar siempre en Belgrano", dijo Zielinski

Ricardo Zielinski festejó el título con Belgrano ante River Plate y dejó una frase que nadie pasó por alto.

Zielinski festejó el título de Belgrano y también abrazó al entrerriano, Leo Morales.

La historia grande del fútbol argentino ya tiene una nueva página escrita en celeste. Y en el centro de esa escena imborrable aparece nuevamente un nombre que desde hace años quedó grabado para siempre en el corazón de los hinchas de Club Atlético Belgrano: Ricardo Zielinski.

El Ruso volvió a convertirse en protagonista de una noche histórica tras conducir al Pirata a la conquista más importante de toda su existencia: el triunfo 3-2 frente a Club Atlético River Plate en el Estadio Mario Alberto Kempes que significó el primer título de Primera División para la institución cordobesa.

La imagen de los jugadores abrazados sobre el césped, las tribunas teñidas completamente de celeste y una ciudad entera desbordada por la emoción quedará para siempre en la memoria colectiva del fútbol argentino. Pero entre tantos festejos, una frase pronunciada por Zielinski en conferencia de prensa terminó de darle un tono épico y sentimental a una jornada inolvidable.

Pocas palabras bastaron para provocar un impacto inmediato entre los hinchas. Porque no habló solamente el entrenador campeón. Habló alguien que construyó una relación especial con el club, alguien que supo interpretar como pocos el sentimiento del pueblo pirata y devolverle identidad, orgullo y sueños cumplidos. La declaración recorrió rápidamente las redes sociales y encendió aún más la emoción de una noche que ya venía cargada de simbolismo. Muchos la tomaron como una reafirmación de amor eterno hacia el club y otros incluso comenzaron a preguntarse si detrás de esas palabras podía esconderse alguna señal sobre el futuro del entrenador.

Pero en ese momento nada parecía importar demasiado. El presente era completamente celeste.

Zielinski apareció sereno, aunque visiblemente emocionado. Con la experiencia de quien atravesó mil batallas futboleras, el DT eligió poner el foco en los verdaderos protagonistas de la conquista: los hinchas.

“Les dedicamos este título a los hinchas, a los que vinieron y a los que no pudieron estar. Ellos se lo merecen por todo el apoyo que permanentemente nos dan”, expresó.

La frase sintetizó el vínculo que durante años se fue construyendo entre el equipo y su gente. Porque Belgrano no solamente ganó un campeonato. También logró consolidar una identificación absoluta entre el plantel, el cuerpo técnico y las tribunas.

El recorrido no fue sencillo. Hubo momentos de dudas, partidos difíciles y una enorme presión por alcanzar un objetivo que parecía reservado para los gigantes históricos del fútbol argentino. Sin embargo, el equipo conducido por Zielinski consiguió sostener una idea, competir con personalidad y llegar a la final con la convicción de que podía hacer historia.

Por eso el entrenador también remarcó la dimensión deportiva de la conquista.

“Lograr un triunfo y un campeonato ante un rival de la importancia de River es muy meritorio”, sostuvo.

No era una frase más. River llegaba como uno de los máximos candidatos y con el peso de su historia. Pero Belgrano jugó con autoridad, golpeó en los momentos justos y mostró una fortaleza emocional que terminó inclinando la balanza en una final vibrante.

El Kempes explotó cuando llegó el pitazo final. Miles de hinchas rompieron en llanto. Otros se abrazaron sin poder creer lo que estaban viviendo. La espera había terminado. Belgrano era campeón de Primera División por primera vez.

En medio de semejante escenario emocional, Zielinski volvió a tomar la palabra y dejó otro de los momentos más conmovedores de la noche.

“Una locura. Se lo queremos dedicar a toda la gente. Fue emocionante este proceso. Es maravilloso”.

El Ruso resumió en pocas líneas todo lo que significó este ciclo. Un camino construido con trabajo, humildad y una conexión emocional muy fuerte con el club. Porque si algo logró este Belgrano fue representar fielmente el espíritu de su gente.

La emoción del entrenador también reflejaba la dimensión histórica de lo conseguido. No era solamente un título. Era la confirmación de que el sueño de generaciones enteras finalmente se había hecho realidad.

Y todavía quedaba una frase más. “Hemos venido para esto, para tratar de darle alegría a la gente y lo hemos podido lograr”.

Allí pareció resumirse toda la esencia del proceso. Zielinski entendió desde el primer día cuál era la misión: devolverle felicidad al pueblo pirata. Y terminó consiguiéndolo de la manera más grande posible.

Mientras los jugadores seguían celebrando sobre el campo de juego y Córdoba continuaba sumergida en una fiesta interminable, las palabras del entrenador quedaron flotando en el aire con una fuerza especial.

Porque después de llevar a Belgrano a la cima del fútbol argentino, Ricardo Zielinski dejó de ser solamente un entrenador exitoso. Pasó definitivamente al lugar reservado para los ídolos eternos.

Y en una noche donde Belgrano escribió la página más gloriosa de toda su historia, el “Ruso” también terminó escribiendo la suya.