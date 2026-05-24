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Scaloni visitó este domingo el predio de Newell's antes de definir la lista del Mundial

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se hizo presente en el predio Jorge Griffa de Bella Vista. Recorrió las instalaciones.

24 de mayo 2026 · 21:16hs
A Scaloni se lo vio por Rosario este domingo.

Prensa Newell's.

A Scaloni se lo vio por Rosario este domingo.

A pocos días de que la selección argentina comience formalmente su preparación para defender la corona en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Lionel Scaloni se hizo un espacio en su agenda para volver a sus raíces. El entrenador de la Albiceleste sorprendió a todos este fin de semana al presentarse en el predio Jorge B. Griffa que Newell's posee en Bella Vista.

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La visita de Scaloni

El DT santafesino, surgido futbolísticamente de la cantera de la Lepra, aprovechó su estadía en la región para seguir de cerca el trabajo de las categorías juveniles rojinegras. Scaloni observó los encuentros de las divisiones inferiores que se disputaban en el complejo y mantuvo charlas distendidas con coordinadores, directores técnicos y empleados del club que lo vieron dar sus primeros pasos a mediados de los años 90.

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La presencia de Scaloni revolucionó la mañana en Bella Vista. Los chicos de las inferiores y las familias presentes no ocultaron su asombro al ver al técnico bicampeón de América y campeón del mundo caminando por las canchas auxiliares con total sencillez, accediendo a fotos y firmas de camisetas.

Este baño de afecto en su tierra natal se da en la antesala de una semana clave para el búnker de la Selección Argentina. Scaloni ya trabaja junto a su cuerpo técnico en el predio de Ezeiza para terminar de delinear la lista definitiva de 26 futbolistas que viajarán a Estados Unidos.

Scaloni Newell's Mundial 2026
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