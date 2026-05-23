Capibaras XV hizo historia en Paraná: venció a Selknam y se metió en las semifinales

Por el Súper Rugby Américas, Capibaras XV superó 34-17 a la franquicia chilena y se metió entre los mejores de presente temporada. Se jugó en La Tortuguita.

En una tarde inolvidable para el rugby entrerriano, Capibaras XV derrotó este sábado a Selknam por 34-17 y logró una clasificación histórica a las semifinales del Súper Rugby Américas. El encuentro, correspondiente a la 12ª fecha del certamen continental, se disputó en un colmado predio La Tortuguita del Paraná Rowing Club, donde cientos de hinchas acompañaron al conjunto argentino en una jornada que quedará marcada en la memoria del rugby de la región.

La franquicia nacional necesitaba ganar y sumar punto bonus para asegurar su lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo, y lo consiguió con carácter, personalidad y una enorme muestra de resiliencia luego de haber comenzado el partido en desventaja.

Desde mucho antes del inicio del encuentro, el ambiente en La Tortuguita fue de verdadera final. Familias, jugadores juveniles, dirigentes y simpatizantes coparon las tribunas y los alrededores del campo principal del Paraná Rowing Club, generando un marco imponente para uno de los partidos más trascendentales en la corta historia de Capibaras XV. Banderas, bombos y camisetas acompañaron una tarde cargada de tensión y emoción.

El comienzo del encuentro fue complicado para el elenco argentino. Apenas a los cinco minutos, Guido Chesini vio la tarjeta amarilla tras un tackle alto y dejó a su equipo momentáneamente con un hombre menos. Selknam aprovechó rápidamente la superioridad numérica y golpeó primero con un try de Marcelo Torrealba a los ocho minutos para ponerse 7-0 arriba.

El conjunto chileno mantuvo la presión y amplió diferencias a los 15 minutos con una espectacular acción de Rodrigo Fernández, quien jugó rápido un penal hacia el fondo y habilitó a Matías Garafulic para apoyar el segundo try del partido. Con la conversión, Selknam pasó a ganar 12-0 y silenció por algunos instantes al público entrerriano.

Sin embargo, Capibaras XV reaccionó con autoridad. El equipo comenzó a hacerse fuerte en el contacto, ganó metros con sus forwards y empezó a jugar en campo rival. A los 31 minutos llegó el descuento gracias a una muy buena jugada colectiva que terminó con Franco Rossetto apoyando en el ingoal. Esa conquista revitalizó al equipo y dejó abierto el encuentro antes del descanso.

En el segundo tiempo apareció la mejor versión del conjunto argentino. Apenas comenzada la etapa complementaria, Ignacio Dogliani coronó una gran acción ofensiva y apoyó el try que le permitió a Capibaras pasar al frente por primera vez en el marcador. El propio apertura fue protagonista luego con un penal memorable: la pelota pegó en el travesaño y entró para establecer el 20-17 parcial.

Con el impulso del público y el dominio territorial, Capibaras fue creciendo en confianza. El pack de forwards comenzó a imponerse claramente y desde allí nació otro momento decisivo. Tras un scrum demoledor cerca del ingoal rival, Manuel Bernstein levantó la pelota e Ignacio Dogliani apareció como apoyo para marcar un nuevo try y ampliar diferencias a 27-17.

Selknam intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa firme y un equipo argentino decidido a escribir su página más importante. Ya en el tramo final, y cuando el reloj consumía los últimos segundos, llegó la jugada que desató el festejo definitivo. Luego de una gran maniobra ofensiva, Gino Dicapua apoyó el try que selló el 34-17 final y aseguró también el ansiado punto bonus ofensivo.

El pitazo final encontró a jugadores e hinchas fundidos en un solo abrazo. Capibaras XV consiguió una clasificación histórica a los playoffs y confirmó el enorme crecimiento que viene mostrando la franquicia en el torneo continental.

Todo colmado

La Tortuguita fue una verdadera fiesta. El público acompañó durante los 80 minutos y terminó celebrando de pie una victoria que ilusiona a toda la región. Paraná vivió una jornada histórica para el rugby y Capibaras XV dio un paso gigante en el Súper Rugby Américas, demostrando que está listo para competir entre los mejores del continente.

Las formaciones de Capibaras XV y Selknam para el partido

Capibaras XV: 1. Juan Ignacio Rodríguez, 2. Martín Vaca, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Franco Benítez, 6. Jerónimo Gómez Vara, 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein (C), 9. Juan Lovell, 10. Juan Bautista Baronio, 11. Gino Dicapua, 12. Bautista Estellés, 13. Bruno Heit, 14. Lautaro Cipriani, 15. Franco Rossetto

Suplentes: 16. Bernardo Lis, 17. Diego Correa, 18. Ignacio Orsetti, 19. Juan Segundo Huber, 20. Bautista Grenón, 21. Alejo Sugasti, 22. Santiago Vítola, 23. Ignacio Dogliani

Selknam: 1. E. Shea, 2. A. Böhme, 3. I. Gurruchaga, 4. S. Pedrero, 5. C. Saavedra, 6. A. Escobar, 7. E. Tchimino, 8. S. Montagner, 9. M. Torrealba, 10. R. Fernández, 11. N. Saab, 12. M. Garafúlic, 13. D. Saavedra, 14. M. Bustamante, 15. C. Game

Suplentes: 16. S. Lues, 17. J. Carrasco, 18. N. Aguayo, 19. A. Toth, 20. R. Martínez, 21. L. Berti, 22. C. Armstrong, 23. A. Villanueva

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 8’ Try de Marcelo Torrealba convertido por Matías Garafulic (S), 15’ Try de Matías Garafulic (S), 31’ Try de Franco Rossetto convertido por Ignacio Dogliani.

Resultado Parcial: Capibaras XV 7-12 Selknam

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 3’ Try y conversión de Ignacio Dogliani (C), 12’ Penal de Ignacio Dogliani (C), 18’ Try de Augusto Böhme (S), 21’ Penal de Ignacio Dogliani (C), 37’ Try y conversión de Ignacio Dogliani (C), 40’ Gino Dicapua convertido por Ignacio Dogliani (C).

Resultado Final: Capibaras XV 34-17 Selknam

AMONESTADOS: PT: 5’ Guido Chesini (C), 26’ Nicolás Saab (S). ST: 25’ Sebastián Montagner (S), 30’ Matías Garafulic (S)

ÁRBITRO: Tomás Ninci

CANCHA: Paraná Rowing Club.