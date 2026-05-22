Juan Manuel Moyano hará historia en el Súper Rugby Américas.

El nacido en San Jaime integrará la terna arbitral del duelo de este sábado entre Capibaras XV y Selknam en el anexo La Tortuguita del Paraná Rowing Club.

El referato entrerriano vivirá este sábado una jornada histórica en Paraná. En el anexo La Tortuguita del Paraná Rowing Club, el sanjaimense Juan Manuel Moyano será uno de los jueces asistentes del partido entre Capibaras XV y Selknam por la 12ª fecha del Súper Rugby Américas, el torneo más importante del continente a nivel franquicias. Con apenas 25 años y poco más de un lustro dentro del arbitraje, el entrerriano se convertirá en el primer referee de la provincia en formar parte de un encuentro de esta magnitud.

La designación representa un enorme reconocimiento para Moyano, pero también para el rugby de Entre Ríos, que tendrá visibilidad internacional con la llegada del certamen continental a la capital provincial. El encuentro contará con el cordobés Tomás Ninci como árbitro principal y con Esteban Filipanics, también de Córdoba, como segundo asistente.

En diálogo con UNO, el joven árbitro prefirió mantener la calma pese al impacto que generó su convocatoria: “La verdad que estoy muy contento con la noticia, muy feliz, pero también tengo claro que es un paso más en el camino y lo tomo así. Estoy contento, pero tranquilo, entendiendo que es una etapa más”.

La historia de Moyano dentro del rugby no comenzó con el silbato. Antes de convertirse en referee, jugó al deporte por muchos años en su pueblo y encontró en el arbitraje una posibilidad inesperada de seguir vinculado al ambiente que tanto disfrutaba. Oriundo de San Jaime de la Frontera, llegó a Paraná para estudiar Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Entre Ríos y fue en esos años cuando apareció la oportunidad que terminaría cambiándole el rumbo deportivo.

“Yo jugaba al rugby antes. Cuando me vine a estudiar y pasó la pandemia, lo que más extrañaba era estar metido en el ambiente del rugby los fines de semana. Siempre había tenido la idea de hacer el curso de referato para conocer más el reglamento y seguir ligado al deporte, pero nunca imaginé todo lo que iba a venir después”, recordó.

Juan Manuel Moyano hará historia en el Súper Rugby Américas

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El inicio se dio casi de casualidad. Lo que comenzó como una experiencia para mantenerse cerca del rugby rápidamente se transformó en una pasión que lo absorbió por completo. “Empecé a dirigir y me fui enganchando. El ambiente me gustó mucho. Conocí un montón de gente buena que te incorpora rápido al grupo. Hoy prácticamente todo mi entorno gira alrededor del rugby. Tengo mis amigos de toda la vida, obviamente, pero gran parte de las personas con las que comparto el día a día vienen del arbitraje”, explicó.

Moyano comenzó a dirigir en 2022 y en muy poco tiempo tuvo un crecimiento acelerado. Debutó en Primera División en 2024 y ya acumula más de 20 partidos en la máxima categoría regional. En paralelo, fue sumando experiencias en torneos importantes como el Torneo del Interior, el Top 10 del Regional del Litoral, el Argentino Juvenil, el Dos Orillas Juvenil y el Torneo Provincial Entrerriano.

Pese a ese ascenso meteórico, reconoce que jamás imaginó llegar tan rápido a un evento internacional. “No, la verdad que no lo soñaba porque ni siquiera tenía pensado ser referee. Mi primera idea era seguir ligado al rugby desde otro lado y aprender más del juego. Después me fui metiendo en este mundo y el objetivo pasó a ser poder dirigir en Primera. Todo lo otro fue llegando solo”, contó.

Juan Manuel Moyano, el primer árbitro entrerriano en el Súper Rugby Américas

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La llegada del Súper Rugby Américas a Paraná aparece además como un acontecimiento clave para toda la región. El partido entre Capibaras XV y Selknam no solo posicionará a Rowing y a Entre Ríos dentro del mapa continental, sino que también permitirá mostrar el crecimiento del rugby provincial ante los ojos de Sudamérica.

“Es algo enorme para la provincia. Tiene una importancia tremenda para la Unión, para Rowing y para todo el rugby entrerriano. Que venga una franquicia internacional le da muchísima visibilidad al club y también a nuestra región. Es buenísimo para todos”, sostuvo.

El joven referee entiende que el crecimiento del arbitraje entrerriano también está relacionado con una renovación generacional que comenzó a darse en los últimos años. Según explicó, actualmente existe un grupo importante de jóvenes árbitros que empuja desde abajo y alimenta el desarrollo regional.

“Hay varios referees jóvenes tanto en Entre Ríos como en el Litoral. Creo que eso ayudó mucho a engancharme también. Hay un grupo muy lindo de chicos de entre 22 y 28 años que compartimos muchísimo. Se nota mucho el recambio porque había generaciones muy marcadas: estaban los más grandes y faltaba una camada intermedia. Ahora apareció un grupo joven que viene trabajando fuerte”, analizó.

Juan Manuel Moyano hará historia en el Súper Rugby Américas

Juan Manuel Moyano 3 Juan Manuel Moyano hará historia en el Súper Rugby Américas.

Más allá del presente histórico que le tocará vivir este sábado, Moyano mantiene objetivos concretos y a corto plazo. Su principal meta para esta temporada pasa por consolidarse definitivamente dentro del Top 10 del Regional del Litoral, una competencia altamente exigente dentro del rugby argentino.

“Mi objetivo este año es afianzarme completamente en el Top 10 como referee de Primera. Sé que todavía hay altibajos normales y esperables, pero quiero consolidarme ahí. Después, lo demás llegará solo”, expresó.

La preparación física ocupa un lugar central dentro de su rutina. Mientras avanza con sus estudios universitarios, también debe sostener entrenamientos constantes para responder a las demandas cada vez más exigentes del arbitraje moderno.

“Hay que acomodar los tiempos porque las exigencias físicas son importantes, pero la verdad que no me interfiere con la facultad. Lo puedo llevar bien”, comentó.

Instalado desde hace varios años en Paraná, Moyano reconoce que la capital entrerriana ya se transformó en su lugar en el mundo. “Al principio extrañaba San Jaime, pero hoy ya estoy bastante asentado acá. Tengo amigos, mi entorno y gran parte de mi vida armada en Paraná”, cerró el joven de 25 años.