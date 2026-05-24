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Quini 6: dos apostadores se hicieron millonarios con La Revancha

Dos apostadores se repartieron el gran pozo de la Revancha del Quini 6 de este domingo. En tanto, uno de Entre Ríos obtuvo 15 mil dólares en el Especial.

24 de mayo 2026 · 22:05hs
dos apostadores se hicieron millonarios con La Revancha del Quini 6. 

dos apostadores se hicieron millonarios con La Revancha del Quini 6. 

Se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 en la noche de este sábado. En ese marco, dos apostadores acertaron todos los números en la modalidad La Revancha y ganaron más de $3.310 millones. En tanto que un nogoyaense se hizo acreedor de los U$S 15.000 en el sorteo especial por el Mundial.

LEER MÁS: Quini 6: un apostador entrerriano ganó en la modalidad La Segunda

Todos los sorteos del Quini 6

En la modalidad Tradicional, los números que vieron la luz fueron los siguientes: 10-12-08-34-05-28. Aquí ningún apostador acertó los aciertos y el pozo quedó vacante.

Un cordobés acertó los números del Quini 6 Tradicional y ganó más e $2.000 millones.

Quini 6: un apostador entrerriano ganó en la modalidad La Segunda

El Quini 6 tuvo este domingo un nuevo sorteo.

Quini 6: los pozos más importantes no tuvieron ganadores

Lo mismo ocurrió en La Segunda, donde nadie acertó estos números: 11-39-14-20-35-43.

En tanto que en la Revancha salieron el 18-12-08-36-15-21. Aquí hubo dos ganadores con seis aciertos y cada uno embolsará $3.310.683.208. Uno es de Santo Tomé, Santa Fe, y el otro de San Martín, en Mendoza.

Por último, en el Siempre Sale el pozo se repartió entre 13 ganadores con cinco aciertos y cada uno se hizo acreedor de $424.127.583. Los números que salieron fueron: 07-35-25-00-29-21.

Sorteo especial de Mundial

Por otra parte, en el sorteo especial del Mundial hubo 10 ganadores y cada uno se hizo de U$S 15.000, libres de impuestos. Los afortunados son de las siguientes ciudades: Casilda, Santa Fe; Cipolletti, Río Negro; Nogoyá, Entre Ríos; Colonia Santa Rosa, Salta; Metan, Salta; Goya, Corrientes; CABA, Capital Federal; Santa Fe; Gálvez, Santa Fe; y de Monte Cristo, Córdoba.

Quini 6 Apostadores Millonarios La Revancha
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