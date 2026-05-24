Uno Entre Rios | Policiales | Colón

Colón: un accidente entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes graves

El accidente se registró durante la madrugada del domingo en la zona de Avenida Presidente Perón y la Avenida Paysandú de Colón.

24 de mayo 2026 · 13:32hs
Colón: un accidente entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes graves

Colón: un accidente entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes graves

Durante la madrugada de este domingo, se registró un grave siniestro vial en las arterias de la ciudad de Colón, el cual requirió la inmediata intervención del personal policial y de los servicios de emergencias médicas, resultando dos personas con heridas de carácter grave.

El incidente vial aconteció aproximadamente en la intersección de la Avenida Presidente Perón y la Avenida Paysandú. Por causas que se tratan de establecer mediante las pericias de rigor, se produjo la colisión entre dos unidades vehiculares.

La Unión debe hacerse fuerte en el estadio Carlos José Delasoie.  

La Unión de Colón está obligado a ganar como local

Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental.

Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

LEER MÁS: Golpe al narcomenudeo en Paraná: detienen a presunto líder y secuestran más de 6 millones de pesos

El primer rodado involucrado constituye un motovehículo marca Yamaha, modelo Crypton, el cual era conducido por una ciudadana de 23 años de edad, quien circulaba acompañada por otra joven de 19 años. El segundo partícipe se trata de un vehículo marca Renault, modelo Duster, guiado por una ciudadana de 44 años, quien transitaba en compañía de otra mujer de 43 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, las ocupantes del vehículo de menor porte resultaron con lesiones graves, demandando la presencia urgente en el lugar de la unidad sanitaria del Hospital San Benjamín.

Colón moto Auto Accidente
Noticias relacionadas
Colón: balearon a un hombre en el abdomen en un confuso episodio.

Colón: balearon a un hombre en el abdomen en un confuso episodio

golpe al narcomenudeo en parana: detienen a presunto lider y secuestran mas de 6 millones de pesos

Golpe al narcomenudeo en Paraná: detienen a presunto líder y secuestran más de 6 millones de pesos

Concepción del Uruguay: tres años de prisión condicional para los dueños de un grow shop

Concepción del Uruguay: tres años de prisión condicional para los dueños de un grow shop

En Villaguay, la Policía de Entre Ríos incautó armas y droga.

Villaguay: la Policía de Entre Ríos incautó armas y droga

Ver comentarios

Lo último

Milei viralizó un mapa falso al que le faltan Tucumán y las Malvinas

Milei viralizó un mapa falso al que le faltan Tucumán y las Malvinas

Adorni y su esposa gastaron más de $85 millones con tarjeta durante 2025

Adorni y su esposa gastaron más de $85 millones con tarjeta durante 2025

Concepción del Uruguay: Más de 50 instituciones acompañarán la entrega de 6.000 frazadas

Concepción del Uruguay: Más de 50 instituciones acompañarán la entrega de 6.000 frazadas

Ultimo Momento
Milei viralizó un mapa falso al que le faltan Tucumán y las Malvinas

Milei viralizó un mapa falso al que le faltan Tucumán y las Malvinas

Adorni y su esposa gastaron más de $85 millones con tarjeta durante 2025

Adorni y su esposa gastaron más de $85 millones con tarjeta durante 2025

Concepción del Uruguay: Más de 50 instituciones acompañarán la entrega de 6.000 frazadas

Concepción del Uruguay: Más de 50 instituciones acompañarán la entrega de 6.000 frazadas

Al término del primer tiempo, River y Belgrano empatan en la final

Al término del primer tiempo, River y Belgrano empatan en la final

6 de cada 10 argentinos advierten que la economía definirá su voto en 2027

6 de cada 10 argentinos advierten que la economía definirá su voto en 2027

Policiales
Colón: un accidente entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes graves

Colón: un accidente entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes graves

Golpe al narcomenudeo en Paraná: detienen a presunto líder y secuestran más de 6 millones de pesos

Golpe al narcomenudeo en Paraná: detienen a presunto líder y secuestran más de 6 millones de pesos

Concepción del Uruguay: tres años de prisión condicional para los dueños de un grow shop

Concepción del Uruguay: tres años de prisión condicional para los dueños de un grow shop

Villaguay: la Policía de Entre Ríos incautó armas y droga

Villaguay: la Policía de Entre Ríos incautó armas y droga

Gualeguay: falleció una mujer de 84 años tras incendiarse su precaria vivienda

Gualeguay: falleció una mujer de 84 años tras incendiarse su precaria vivienda

Ovación
Al término del primer tiempo, River y Belgrano empatan en la final

Al término del primer tiempo, River y Belgrano empatan en la final

Capibaras XV hizo historia en Paraná: venció a Selknam y se metió en las semifinales

Capibaras XV hizo historia en Paraná: venció a Selknam y se metió en las semifinales

River y Belgrano juegan la final en el Kempes

River y Belgrano juegan la final en el Kempes

LPF: Goleó Atlético Neuquén y es líder

LPF: Goleó Atlético Neuquén y es líder

Destacado sábado para los entrerrianos en Cutral Có y Plaza Huincul

Destacado sábado para los entrerrianos en Cutral Có y Plaza Huincul

La provincia
Concepción del Uruguay: Más de 50 instituciones acompañarán la entrega de 6.000 frazadas

Concepción del Uruguay: Más de 50 instituciones acompañarán la entrega de 6.000 frazadas

El Motoencuentro de La Toma Vieja volvió a demostrar su espíritu solidario

El Motoencuentro de La Toma Vieja volvió a demostrar su espíritu solidario

Cielo invisible en Paraná: una espesa niebla cubre la ciudad

Cielo invisible en Paraná: una espesa niebla cubre la ciudad

Misa de Pentecostés en la Catedral: Paraná se une en oración por la salud de Alfonsina Suárez Botteri

Misa de Pentecostés en la Catedral: Paraná se une en oración por la salud de Alfonsina Suárez Botteri

Con el frío instalado, en Concordia buscan tender puentes solidarios

Con el frío instalado, en Concordia buscan tender puentes solidarios

Dejanos tu comentario