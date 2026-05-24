El accidente se registró durante la madrugada del domingo en la zona de Avenida Presidente Perón y la Avenida Paysandú de Colón.

Colón: un accidente entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes graves

Durante la madrugada de este domingo, se registró un grave siniestro vial en las arterias de la ciudad de Colón , el cual requirió la inmediata intervención del personal policial y de los servicios de emergencias médicas, resultando dos personas con heridas de carácter grave.

El incidente vial aconteció aproximadamente en la intersección de la Avenida Presidente Perón y la Avenida Paysandú. Por causas que se tratan de establecer mediante las pericias de rigor, se produjo la colisión entre dos unidades vehiculares.

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El primer rodado involucrado constituye un motovehículo marca Yamaha, modelo Crypton, el cual era conducido por una ciudadana de 23 años de edad, quien circulaba acompañada por otra joven de 19 años. El segundo partícipe se trata de un vehículo marca Renault, modelo Duster, guiado por una ciudadana de 44 años, quien transitaba en compañía de otra mujer de 43 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, las ocupantes del vehículo de menor porte resultaron con lesiones graves, demandando la presencia urgente en el lugar de la unidad sanitaria del Hospital San Benjamín.