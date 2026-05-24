Belgrano le ganó a River y se consagró campeón En una final inolvidable, Belgrano derrotó 3 a 2 a River y logró su primer título en la máxima categoría del fútbol argentino. 24 de mayo 2026 · 15:34hs

Belgrano le ganó a River y levantó el trofeo. El oriundo de Villa Urquiza Leonardo Morales marcó el primero de los tantos del Celeste ante River. Reuters Belgrano y River protagonizaron un partidazo.

Belgrano de Córdoba es el nuevo campeón del fútbol argentino. El celeste se consagró en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), tras derrotar en la final en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por 3 a 2 a River.

En el primer tiempo, Facundo Colidio, a los 18 minutos, abrió el marcador para el Millonario; y a los 25 minutos, el entrerriano Leonardo Morales igualó para el Pirata.

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En el complemento, Tomás Galván, a los 14 minutos, volvió a adelantar al equipo que dirige Eduardo Coudet. Pero Nicolás Fernández dio vuelta la historia con un doblete en cinco minutos. A los 38 minutos, de penal, y a los 42, Uvita marcó por duplicado para el Celeste, que logró su primer título en Primera División. Embed "Uvita":

Porque Nicolás Fernández convirtió dos goles ante River en la final del #TorneoApertura pic.twitter.com/VIpXlooyBk https://t.co/xhkNtkdQ6d — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 24, 2026 Formaciones para River y Belgrano River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet. Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski. Árbitro: Yael Falcón Pérez. Estadio: Mario Alberto Kempes.