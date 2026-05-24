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Belgrano le ganó a River y se consagró campeón

En una final inolvidable, Belgrano derrotó 3 a 2 a River y logró su primer título en la máxima categoría del fútbol argentino.

24 de mayo 2026 · 15:34hs
Belgrano le ganó a River y levantó el trofeo.

Belgrano le ganó a River y levantó el trofeo.
El oriundo de Villa Urquiza Leonardo Morales marcó el primero de los tantos del Celeste ante River.

El oriundo de Villa Urquiza Leonardo Morales marcó el primero de los tantos del Celeste ante River.
Belgrano y River protagonizaron un partidazo.

Reuters

Belgrano y River protagonizaron un partidazo.

Belgrano de Córdoba es el nuevo campeón del fútbol argentino. El celeste se consagró en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), tras derrotar en la final en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por 3 a 2 a River.

En el primer tiempo, Facundo Colidio, a los 18 minutos, abrió el marcador para el Millonario; y a los 25 minutos, el entrerriano Leonardo Morales igualó para el Pirata.

River y Belgrano juegan este domingo.

River y Belgrano juegan la final en el Kempes

Nicolás Otamendi le aportará jerarquía a la defensa de River.

Nicolás Otamendi será el primer refuerzo de River en el mercado invernal

En el complemento, Tomás Galván, a los 14 minutos, volvió a adelantar al equipo que dirige Eduardo Coudet. Pero Nicolás Fernández dio vuelta la historia con un doblete en cinco minutos. A los 38 minutos, de penal, y a los 42, Uvita marcó por duplicado para el Celeste, que logró su primer título en Primera División.

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Formaciones para River y Belgrano

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

River Belgrano Torneo Apertura Fútbol final
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