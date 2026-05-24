A pesar de las complicaciones climáticas, el Motoencuentro Solidario La Toma Vieja 2026 volvió a demostrar su espíritu solidario y convocó a más de 1.500 personas durante la realización del evento en Paraná. La jornada reunió alrededor de 800 motos y dejó importantes donaciones destinadas a distintas instituciones y sectores vulnerables de la ciudad.
El Motoencuentro de La Toma Vieja volvió a demostrar su espíritu solidario
Este fin de semana se concretó una de las acciones solidarias derivadas de lo recaudado en el Motoencuentro: la entrega de una olla de 100 litros al Merendero Los Pitufos de barrio Humito.
Por Aldana Martínez
Según informaron los organizadores, durante el encuentro se lograron reunir 443 kilos de alimentos y un total de 655 productos, entre mercadería y elementos de primera necesidad, gracias al aporte de los asistentes y agrupaciones participantes.
Además, este fin de semana se concretó una de las primeras acciones solidarias derivadas de lo recaudado: la entrega de una olla de 100 litros al Merendero Los Pitufos, ubicado en barrio Humito. La compra fue posible gracias a los fondos obtenidos durante el evento desarrollado en La Toma Vieja.
Solidaridad sobre todo
Desde la organización adelantaron también que próximamente darán a conocer el monto de las donaciones económicas destinadas al Hospital Palma y al Hospital Fidanza, asegurando que “superarán las del año pasado”. Asimismo, parte de la ayuda será destinada a una protectora de animales.
El Motoencuentro Solidario fue impulsado por las agrupaciones Comando Amistad MG, Callejeros MG, Paladar Negro MG y Lobizones Caravaneros MG, quienes agradecieron el acompañamiento de motociclistas y vecinos que participaron pese a las condiciones climáticas adversas.
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“Estamos muy contentos por todo lo logrado y por la respuesta de la gente”, expresaron desde la organización tras finalizar una nueva edición del encuentro solidario.