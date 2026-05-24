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El Motoencuentro de La Toma Vieja volvió a demostrar su espíritu solidario

Este fin de semana se concretó una de las acciones solidarias derivadas de lo recaudado en el Motoencuentro: la entrega de una olla de 100 litros al Merendero Los Pitufos de barrio Humito.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

24 de mayo 2026 · 13:47hs
El Motoencuentro de La Toma Vieja volvió a demostrar su espíritu solidario

El Motoencuentro de La Toma Vieja volvió a demostrar su espíritu solidario

A pesar de las complicaciones climáticas, el Motoencuentro Solidario La Toma Vieja 2026 volvió a demostrar su espíritu solidario y convocó a más de 1.500 personas durante la realización del evento en Paraná. La jornada reunió alrededor de 800 motos y dejó importantes donaciones destinadas a distintas instituciones y sectores vulnerables de la ciudad.

Según informaron los organizadores, durante el encuentro se lograron reunir 443 kilos de alimentos y un total de 655 productos, entre mercadería y elementos de primera necesidad, gracias al aporte de los asistentes y agrupaciones participantes.

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Además, este fin de semana se concretó una de las primeras acciones solidarias derivadas de lo recaudado: la entrega de una olla de 100 litros al Merendero Los Pitufos, ubicado en barrio Humito. La compra fue posible gracias a los fondos obtenidos durante el evento desarrollado en La Toma Vieja.

motoencuentro solidario

Solidaridad sobre todo

Desde la organización adelantaron también que próximamente darán a conocer el monto de las donaciones económicas destinadas al Hospital Palma y al Hospital Fidanza, asegurando que “superarán las del año pasado”. Asimismo, parte de la ayuda será destinada a una protectora de animales.

El Motoencuentro Solidario fue impulsado por las agrupaciones Comando Amistad MG, Callejeros MG, Paladar Negro MG y Lobizones Caravaneros MG, quienes agradecieron el acompañamiento de motociclistas y vecinos que participaron pese a las condiciones climáticas adversas.

LEER MÁS: Llega la tercera edición del Motoencuentro Solidario en La Toma Vieja

“Estamos muy contentos por todo lo logrado y por la respuesta de la gente”, expresaron desde la organización tras finalizar una nueva edición del encuentro solidario.

Motoencuentro solidario Solidaridad
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