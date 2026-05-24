Alerta violeta por bancos de niebla y neblina en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta violeta por lo cual se esperan bancos de niebla y neblina en gran parte de la provincia.

Las zonas afectadas por los bancos de niebla y neblina.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta violeta por la presencia de bancos de niebla y neblina persistentes que afectarán a toda la provincia de Entre Ríos durante este lunes. El fenómeno provocará una importante reducción de visibilidad, generando complicaciones principalmente para quienes deban circular por rutas y caminos de la región.

Desde Defensa Civil advirtieron que las condiciones podrían tornarse peligrosas para la conducción, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, por lo que recomendaron extremar las medidas de precaución.

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Entre las principales sugerencias difundidas por el organismo se destaca evitar salir a las rutas si no es necesario. En caso de que la niebla sorprenda a los conductores durante el viaje, se aconseja mantener una distancia prudente entre vehículos, no realizar maniobras de sobrepaso y circular a baja velocidad.

Los cuidados por la niebla y neblina

Además, se recordó la importancia de utilizar luces bajas y antiniebla para mejorar la visibilidad y permitir que otros vehículos puedan detectar la presencia en la calzada.

Las autoridades también recomendaron detener la marcha apenas sea posible en un lugar seguro, evitando estacionar sobre banquinas o sobre la ruta, debido al riesgo de accidentes.

Por último, Defensa Civil pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico y nuevas advertencias meteorológicas.