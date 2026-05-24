Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Franco Colapinto con el Alpine llegó 6° en el GP de Canadá y cerró un segundo fin de semana consecutivo entre los puntos. A la carrera la ganó Kimi Antonelli.

El argentino Franco Colapinto logró un maravilloso 6° puesto en el Gran Premio de Canadá, donde logró su mejor resultado en la Fórmula 1 desde que llegó en 2024. Con el Alpine avanzó posiciones y mejoró su 7° puesto logrado en la pasada competencia de Miami. La carrera fue ganada por el italiano Kimi Antonelli, que con el Mercedes consiguió su cuarto triunfo al hilo.

Este fue el mejor resultado de un piloto argentino en la Fórmula 1 desde 1982, cuando Carlos Alberto Reutemann logró un segundo puesto en Sudáfrica.

El argentino largó desde el décimo puesto de la grilla de la cual no pudo integrarla Arvid Lindblad por una falla en la transmisión del Racing Bulls que lo marginó de la competencia; en la largada (se debió reiniciar el procedimiento dos veces por la tardanza de retirar el auto del británico), Colapinto se mantuvo noveno y resistiendo el ataque inicial de Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman y Fernando Alonso, de quienes se distanció rápidamente.

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THAT’S HIS BEST EVER FINISH IN FORMULA ONE… AGAIN! pic.twitter.com/W2PrN0BVYk — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 24, 2026

La estrategia de la escuadra de Enstone marcó que ambos Alpine debían empezar con neumáticos medios, aprovechando la baja temperatura de la pista (17°C) permitió una brecha de treinta vueltas sin degradación alta, y así Colapinto se mantuvo detrás de Isack Hadjar (Red Bull) y con buena luz de ventaja sobre Lawson que no pudo acortar la brecha de 10 segundos y que se mantuvo por el acecho de Pierre Gasly al neozelandés, tras partir desde el 14° puesto.

Aprovechando la neutralización con Auto de Seguridad Virtual por el abandono del Mercedes de George Russell, el pilarense fue llamado a boxes y reemplazó los neumáticos para colocar el compuesto duro y mantener el sexto puesto; cuando retornó a pista, su auto se deslizó en la segunda curva del trazado y rozó el muro, generando un sobresalto no solo en el box del equipo sino que también a los fanáticos, pero rápidamente dio información que el auto no sufrió daños.

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Here are our points finishers in Canada #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/fh0gq5vi8w — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Con el objetivo de mantener el ritmo sin excesos, Colapinto completó la competencia terminando a una vuelta del italiano Antonelli, cerrando así su mejor fin de semana en F1 en donde, a excepción de la práctica del viernes que no pudo realizarla por una falla en la Unidad de Potencia, postergó en las restantes tandas y carreras a su compañero Gasly, proyectando un claro potencial de los Alpine de cara a las competencias europeas. Además, consiguió otros 8 puntos y escaló posicioines también en el campeonato de F1, ubicándose 11° con 15, a cinco de su coequipier.

Qué dijo Franco Colapinto tras el GP

“Empujé mucho, en una parte de la carrera venía a fondo. Cuando salí de boxes y le pegué a la pared, había un poco de agua, un pequeño error, la suspensión quedó un poco mal y fui tranquilo”, empezó diciendo a ESPN Argentina.

“Después de ese error me tranquilicé hasta el final. Fue una carrera un poco solitario, muy feliz porque me llevo los puntos y eso es muy bueno para el equipo”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juanito77ok/status/2058664783700730136&partner=&hide_thread=false Casi escupo el corazón aca @FranColapinto no me lo hagas más dale? pic.twitter.com/hdilPXqCjd — Juan Cruz Alvarez (@Juanito77ok) May 24, 2026

“Desde Miami se notó que esos cambios me ayudaron mucho y estoy seguro que eso me dio un paso para adelante. Estoy feliz de darle estos resultados a los argentinos después del road show y de conocer a Leo (Messi)”, finalizó.

Cómo quedó el argentino en el campeonato

Con este resultado, el piloto argentino quedó top-10 en el torneo ya que suma 23 puntos, uno menos que su compañero de equipo Pierre Gasly, que finalizó en el 8° lugar.

Por parte de Alpine, la escudería francesa se consolidó en la quinta posición del campeonato con 47 unidades. Como aseguró Flavio Briatore, el equipo hoy es la quinta mayor potencia de la Fórmula 1. Recién Racing Bull aparece en el 6° lugar con 27 unidades.

El triunfo de Kimi Antonelli

El italiano Andrea Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Canadá a bordo de su Mercedes. Fue su cuarta victoria consecutiva en la temporada, afirmando su gran presente en la máxima categoría del automovilismo. De esta manera, mantiene el liderazgo en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

El podio lo completaron dos históricos campeones del mundo: Lewis Hamilton (2°) y Max Verstappen (3°), que pelearon palmo a palmo por la segunda posición en el tramo final de la competición.

Antonelli, de 19 años, se mantiene como el líder más joven de la historia tras cinco carreras disputadas. En esta carrera, peleó más de la cuenta con su compañero de equipo George Russell, que debió abandonar por una falla mecánica.