Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Los entrerrianos Toio Ballay y Nadia Cutro llegaron 2° y 3ª en Maxi Rally. Destacado 6° lugar de Leandro Bonnin en la clasificación general.

La concordiense tuvo un gran sábado y remontó desde el fondo para subirse al tercer escalón del podio.

Luego de cuatro años, el Rally del Petróleo y los Dinosaurios, con sede en las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul, retornó al calendario del certamen nacional de la especialidad, con los caminos de la provincia del Neuquén y su característica topografía que volvían a ser sede de una competencia nacional. En su clase, los entrerrianos Victorio Ballay y Nadia Cutro subieron al estrado de honor de la cita neuquina de Rally Argentino. Leandro Bonnín, en su regreso, quedó al borde del top 5 de la general.

En esta ocasión, fueron la escenografía de la tercera prueba puntuable de la temporada. Así, entre medio de las piedras patagónicas y de todo el polvo en suspensión que se generaba al paso de cada auto, las tripulaciones se hicieron camino lo más rápido posible. Y a pesar de tanta dificultad, los pilotos entrerrianos cerraron un muy buen fin de semana.

Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

Dilema entrerriano en las fiestas del 25 de Mayo y el 9 de Julio

En primer término, lo más destacado fue lo logrado por los concordienses Victorio Ballay y Nadia Cutro. Tanto Toio con su Citroën DS3 como Nadia con su Toyota Yaris pudieron hacer podio en la clase RC MR (Maxi Rally Turbo), siendo segundo y tercera respectivamente, solo siendo superados por el representante neuquino Nicolás González (VW).

Gran regreso de Leo Bonnin en Neuquén

Mientras tanto, también fue para resaltar lo realizado por Leandro Bonnín (video). El piloto oriundo de Concepción del Uruguay, que retornó a Rally Argentino después de una larga ausencia, logró posicionar su Citroën C3 Rally2 bien arriba, terminando en el sexto lugar del clasificador general definitivo, siendo también el sexto de la clase máxima (RC2).

Por otra parte, la victoria absoluta quedó en manos del ya legendario Federico Coyote Villagra, que fue quien prevaleció y se quedó con el triunfo en la 17ª visita en la historia de la categoría a suelo neuquino. Ese logro llegó gracias a una diferencia definitiva favorable de 15,7 segundos por sobre su escolta que, increíblemente, fue Alejandro Cancio.

El piloto local, oriundo de la propia localidad de Cutral Có, sede del evento, y también con un Skoda Fabia Rally2, que regresó a la actividad este fin de semana y solo por esta carrera, terminó como el segundo mejor clasificado. Detrás de ellos, en el tercer lugar, se colocó el vigente campeón Miguel Baldoni (Skoda), concluyendo a 22,7 segundos del vencedor.

La próxima competencia del torneo será los días 26, 27 y 28 de junio, el clásico Rally del Poncho, con epicentro en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Producción Periodística: Lisandro Trucco