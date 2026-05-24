Feliciano: Vialidad Provincial trabaja en la reposición de ripio en la ruta 28

Vialidad Provincial realiza trabajos de reposición de ripio en el ruta 28, en Feliciano. Los trabajos son ejecutados con fondos propios del ente vial.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) a través de la zonal Feliciano, lleva adelante tareas de reposición de ripio en diferentes tramos de la ruta provincial 28. Los trabajos son ejecutados con fondos propios del ente vial y beneficia a una amplia comunidad rural donde sobresale la actividad ganadera.

Desde la zonal se informó que se utilizarán 1.800 m3 para ser distribuido en el tramo de la ruta provincial 28 que se extiende desde la ruta provincial 1 y atraviesa las escuelas provinciales Nº 3, 6, 26, pasando por la Capilla de Fátima, hasta llegar a la comisaría La Esmeralda.

En tanto, que el otro tramo a intervenir de la ruta provincial 28 es desde Carpinchorí hasta Feliciano.

“La zonal de Vialidad viene dando respuesta en todo el departamento. En estos días se trabaja en un tramo de la ruta 28 donde se llevan tirando unos 25 equipos. Además, se trabaja desde Carpinchorì a Feliciano donde se volcaron unos 30 equipos”, especificó la senadora departamental Gladys Domínguez, al destacar el trabajo articulado entre la Provincia y las comunas rurales.

La legisladora afirmó que la principal demanda de la comunidad rural es la conservación vial al afirmar que “el camino es salud, es producción, es educación, es seguridad. Lo que más pide la gente del departamento es por la conservación de los caminos”.

Por su parte, el presidente de la comuna del Distrito Basualdo, Nelson Mármol, destacó el trabajo llevado adelante en su distrito por el ente vial. “Hace tiempo que no se hace un trabajo de cuneteo por ejemplo como el que se realiza ahora. Antes se hacía un repaso de camino y listo”.