Concepción del Uruguay: Más de 50 instituciones acompañarán la entrega de 6.000 frazadas

La Municipalidad superará las 13.500 frazadas entregadas en los últimos dos años en Concepción del Uruguay.

El Intendente Lauritto se reunió con organizaciones sociales, instituciones religiosas, clubes y entidades vinculadas a la discapacidad para coordinar la distribución de abrigo durante el invierno. Concepción del Uruguay superará las 13.500 frazadas entregadas en los últimos dos años y ratificó su política de acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El presidente municipal José Lauritto y la secretaria de Desarrollo Social y Educación, Norma Sosa, encabezaron una reunión institucional en el marco de las políticas de cuidado y acompañamiento social que la gestión municipal lleva adelante frente a las bajas temperaturas en Concepción del Uruguay.

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Instituciones

Del encuentro participaron representantes de más de 50 instituciones intermedias, organizaciones sociales, clubes, referentes barriales y vecinos que colaboran de manera solidaria y articulada en distintos puntos de la ciudad.

Estuvieron presentes instituciones vinculadas al acompañamiento de personas con discapacidad, como Surco de Esperanza, la Escuela Integral N° 18 “Juan Alberto Marco”, la Escuela Integral N° 11 “Ponce de León”, la Escuela Municipal de Deportes Adaptados, Asociación Síndrome de Down, Hablemos de Autismo y ARENE.

También participaron instituciones sociales como Santa Clara de Asís, Casa del Menor, Casa del Niño “San Roque”, además de las distintas Cáritas, parroquias y capillas de la ciudad. Del mismo modo, acompañaron instituciones evangélicas y presidentes de Consejos Pastorales.

A su vez, se sumaron numerosos clubes deportivos de Concepción del Uruguay, entre ellos Lanús, Don Bosco, Atlético Uruguay, La China, Almagro, Rivadavia, Libertad, Gimnasia, Zaninetti, Regatas Uruguay, Rocamora, Villa Las Lomas, Bajada Grande, San Roque y María Auxiliadora.

En este contexto, se coordinó la entrega de frazadas prevista para los próximos días. Con la distribución de este invierno, la Municipalidad alcanzará un total de más de 13.500 frazadas entregadas durante los últimos dos años. De ese total, 6.000 corresponden a la campaña de este año, realizadas íntegramente con aportes municipales y confeccionadas en el Taller Textil Municipal “La Delfina”, con una inversión superior a los 80 millones de pesos.

Al respecto, Lauritto destacó el trabajo conjunto con las instituciones y señaló que “el año anterior, cuando convocamos a las instituciones, funcionó muy bien el criterio de entrega a través de ustedes”. Además, remarcó que esta política “tiene un doble valor: darle respuesta a las personas que las necesitan, pero también brindar una oportunidad laboral a quienes las confeccionan”.

El intendente también valoró el crecimiento del Taller Textil Municipal y afirmó que “nació como una oportunidad, como un sueño, y felizmente funciona porque hay necesidad, hay demanda y, sobre todo, porque hay ganas”.

Acompañamiento real

Las acciones impulsadas por el Municipio frente al invierno incluyen además el acompañamiento diario a personas en situación de calle, mediante recorridas territoriales, entrega de viandas, abrigo, colchones, frazadas y atención médica.

Actualmente, la Municipalidad asiste a 15 personas que permanecen en la vía pública, en articulación con la Defensoría, el sistema de salud y el área de Derechos Humanos. Asimismo, continúa funcionando el Refugio Social Municipal, donde actualmente se alojan 11 personas, brindando contención, alimentación y acompañamiento permanente.

Durante este período también fueron entregados 240 colchones, además de sostenerse distintos dispositivos de asistencia social y alimentaria en barrios de Concepción del Uruguay.

Estado municipal presente

En ese sentido, Lauritto subrayó la importancia de la presencia del Estado municipal en situaciones de vulnerabilidad social. “Creemos que es importante poner la cara como Estado municipal, para estar cerca de la gente”, expresó.

Asimismo, repasó algunas de las políticas que actualmente sostiene el Municipio, como el hogar de tránsito para mujeres víctimas de violencia de género, el refugio para personas en situación de calle y el Centro de Día para personas con discapacidad.

“Es la Municipalidad atendiendo tres cuestiones de vulnerabilidad social de las que decide hacerse cargo. Aunque es muy difícil cuando no se tiene respaldo de Nación y Provincia, para esas personas con derechos vulnerados quedarse solas es mucho más difícil, y nosotros creemos en un Estado municipal cercano, que ayude en estas situaciones”, concluyó el Presidente Municipal.