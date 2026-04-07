Víctor Acosta: "Me encontré con un entrerriano Borges y quise escribirlo"

El poeta y escritor Víctor Acosta presentó su más reciente investigación, centrada en una faceta poco conocida de la historia literaria: el vínculo de la familia Borges con Entre Ríos, y particularmente con la ciudad de Paraná. El libro se llama "El Entrerriano Borges".

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), el autor repasó su trayectoria, su identidad cultural y el proceso que lo llevó a reconstruir la historia del padre de Jorge Luis Borges.

Camino hacia la escritura

Acosta destacó su fuerte arraigo provincial: “Hace 47 años que inventamos con mis hermanos La Voz de Montiel, o sea que siempre le canté a Entre Ríos, siempre tuve identidad entrerriana”. Esa conexión se profundizó con sus estudios y su recorrido por la literatura local: “Estudié bibliotecología acá en Paraná, o sea que tengo un panorama bastante acabado de los libros, de la literatura entrerriana especialmente”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victor Acosta (@victor_acosta_arrigoni)

A partir de esa mirada, comenzó a escribir sobre distintos aspectos de la cultura provincial. “Cuando vi que había libros que yo hubiese querido escribir y no había, y habiendo tantos talentos, escritores que hay que yo admiro en Entre Ríos, ahí empecé a escribir”, explicó. Actualmente, cuenta con 16 libros publicados, entre ellos trabajos sobre figuras como José Hernández, Atahualpa Yupanqui y Charles Darwin en su paso por la provincia.

La investigación más reciente lo llevó a una revelación que lo sorprendió: el origen entrerriano del padre de Jorge Luis Borges. “Me encontré con el papá de Jorge Luis, que yo admiro desde gurí a Borges. Y cuando me entero de que era entrerriano, sin nada empecé a investigar hace más de un año y medio”, relató.

Ese trabajo lo condujo a reconstruir la historia de Jorge Guillermo Borges, padre del célebre escritor. “Era escritor, pude conseguir una novela que hizo en Europa, El caudillo, que está ubicada en Entre Ríos, con palabras entrerrianas”, señaló.

Acosta también destacó su perfil como investigador: “Como soy bibliotecario, me gusta hurgar en los documentos, en los archivos”. En ese sentido, agradeció especialmente al Archivo de Entre Ríos: “Siempre están predispuestos, te atienden bien y te respetan”.

el entrerriano borges victor acosta

La familia Borges

Durante la entrevista, el autor repasó los orígenes familiares de los Borges en Paraná. Explicó que la abuela de Jorge Luis, Fanny Haslam, llegó desde Inglaterra siendo adolescente, y que su abuelo, el militar Francisco Borges, participó en las luchas contra Ricardo López Jordán. “Dicen que ella lo ve en la plaza y se enamora a primera vista, y él también. Y bueno, se casan”, contó.

De ese matrimonio nació Jorge Guillermo Borges, protagonista del libro. “Se fue a estudiar a Buenos Aires, se recibió de abogado, hizo su tesis doctoral, por eso lo conocían como el doctor Borges ”, detalló. Sin embargo, su vida estuvo marcada por una enfermedad hereditaria: “Empezó a quedarse ciego, igual que el hijo. Hay cinco generaciones de ceguera”.

Esa condición fue determinante en la historia familiar. “Renunció a la justicia porque tenía que firmar, y ya no podía. Entonces decidió viajar a Europa para tratarse”, explicó Acosta. La familia partió en 1914, poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, lo que prolongó su estadía en el exterior hasta 1921.

El escritor también resaltó el rol fundamental del padre en la formación de Jorge Luis Borges: “ Se propuso no mandarlo a la escuela primaria y educarlo él mismo. Le ofreció una biblioteca universal”. Según relató Acosta, el joven Borges ya dominaba clásicos como El Quijote a muy temprana edad y hablaba inglés con fluidez.

Un libro entrerriano

Sobre su propio libro, explicó que se trata de una obra de casi 300 páginas, resultado de un proceso de investigación de más de un año y medio. “Hice un borrador de 500 páginas, pero tuve que recortar mucho”, indicó, y agregó que debió excluir textos del propio Borges por cuestiones legales vinculadas a derechos de autor.

En la contratapa del libro, Acosta eligió una cita que resume el legado del padre en la obra del hijo: “Si mi padre hubiera sido matemático yo hubiera sido distinto. De modo que considero que el hecho de que mi padre fue de algún modo un escritor tiene que explicarme a mí también”.

Finalmente, el autor compartió una anécdota que refleja el orgullo entrerriano de la familia Borges. Durante una salida al cine junto al poeta y ensayista entrerriano Carlos Mastronardi, al ingresar a la sala sonaba el tango “El entrerriano”. “Entonces Carlos Mastronardi lo codea al padre de Borges y le dice: ‘Doctor, parece que nos han reconocido’”, relató.