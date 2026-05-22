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El rock solidario tendrá su noche en Barcito con un tributo a AC/DC

The Ultimate Big Gun llegará este sábado a Paraná para encabezar una jornada destinada al rescate animal junto a Rec Rabbit Producciones.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

22 de mayo 2026 · 07:39hs
El rock solidario tendrá su noche en Barcito con un tributo a AC/DC

El rock solidario tendrá su noche en Barcito con un tributo a AC/DC

La movida metalera de Paraná sumará este sábado un nuevo capítulo con un condimento especial: la solidaridad. Barcito será escenario de un show encabezado por The Ultimate Big Gun Tribute to AC/DC, considerado uno de los tributos más destacados del país, en una jornada organizada por Rec Rabbit Producciones que además tendrá un objetivo benéfico. Todo lo recaudado será destinado a Los Fieles, agrupación local dedicada al rescate y cuidado de animales en situación de calle.

El evento comenzará a las 20 en Güemes 1312 y también contará con la presentación de Sin Querer Queriendo, banda paranaense con más de una década de trayectoria. Las entradas continúan disponibles y pueden adquirirse a través del Instagram de la productora, rec.rabittproducciones.

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En diálogo con UNO, Gabriela Palavecino, una de las organizadoras de la propuesta, contó cómo nació la idea de combinar música pesada con una causa solidaria. “Antes yo era proteccionista de animales y, por diversas cuestiones, tuve que dejar. Vi la posibilidad de ayudar a dos ONG que hoy trabajan juntas bajo el nombre Los Fieles. Ellos hacen rescates, ayudan con castraciones, alimentos y recorren barrios buscando animales para asistir”, explicó.

TRIBUTO ACDC 2
El rock solidario tendrá su noche en Barcito con un tributo a AC/DC

El rock solidario tendrá su noche en Barcito con un tributo a AC/DC

La iniciativa tomó forma a partir del vínculo de Palavecino con la escena rockera nacional y especialmente con la banda tributo a AC/DC que llegará desde Buenos Aires. “Hace mucho tiempo conozco a los chicos del tributo y les propuse esta idea. Se ocuparon enseguida y aceptaron venir para colaborar. Eso habla mucho de ellos también”, señaló.

La organizadora destacó que el evento no solo apunta a recaudar fondos, sino también a visibilizar el trabajo silencioso que realizan agrupaciones independientes de rescate animal. “Es una tarea muy ardua. Muchas veces la gente no sabe todo lo que hay detrás: gastos veterinarios, comida, traslados, castraciones. Todo eso requiere muchísimo esfuerzo”, sostuvo.

Música

La llegada de The Ultimate Big Gun Tribute to AC/DC genera expectativa dentro del ambiente rockero local. Para Palavecino, la posibilidad de contar con un espectáculo de ese nivel en Paraná representa “una oportunidad enorme”.

“Somos unos afortunados. Primero por la calidad humana de ellos y después porque se trata de músicos muy profesionales. Venirse desde Buenos Aires para un evento solidario me parece un montón. Nosotros queremos ser los mejores anfitriones y que disfruten la ciudad”, expresó.

TRIBUTO ACDC 1
El rock solidario tendrá su noche en Barcito con un tributo a AC/DC

El rock solidario tendrá su noche en Barcito con un tributo a AC/DC

Además del show principal, durante la noche habrá sorteos y premios para quienes asistan. Todas las entradas estarán numeradas y distintas empresas locales aportaron productos para colaborar con la causa. “La respuesta de la gente fue impresionante. Hay muchos comercios que se sumaron como sponsors o donaron premios. Eso demuestra que Paraná acompaña cuando hay una causa solidaria detrás”, remarcó Gabriela Palavecino, dejando en claro la importancia del evento de mañana.

Desde la organización aclararon que no se recibirán donaciones materiales durante la jornada, ya que el objetivo principal será recaudar a través de la venta de entradas.

Causa

Los Fieles es una agrupación integrada por dos proteccionistas que este año decidieron unir fuerzas para trabajar de manera conjunta. Según explicó Palavecino, realizan rescates de perros y gatos, organizan campañas de castración y desarrollan distintas actividades para sostener económicamente el proyecto.

“A partir de este año empezaron a hacer eventos juntas (Rock My Dogs y No Somos Invisibles). Ellas trabajan muchísimo y necesitaban una mano para seguir creciendo”, indicó.

La organizadora consideró importante romper ciertos prejuicios ligados al ambiente metalero y aseguró que la solidaridad también atraviesa a la cultura rock. “Por ahí uno piensa que el rockero vive solamente para el rock y es todo lo contrario. Son personas comunes, comprometidas, amantes de los animales y muy solidarias. Creo que está bueno mostrar esa combinación entre música y ayuda social”, afirmó.

En ese sentido, destacó también el compromiso de Sin Querer Queriendo, la banda local invitada para abrir la noche. “Ellos tienen muchas canciones vinculadas a los animales y se engancharon enseguida con la propuesta. Va a ser una combinación muy linda”, aseguró.

Producción

La jornada también marcará un nuevo paso para Rec Rabbit Producciones, proyecto impulsado por Palavecino y Xaviero Recalde. La productora nació hace cuatro años, aunque ahora atraviesa una etapa renovada vinculada a la realización de espectáculos con fines solidarios.

“A raíz de esta propuesta decidimos cambiar el nombre y darle una identidad más relacionada con los animales y la música. Rabbit tiene que ver con eso, porque ambos amamos los animales y queremos que este sea el puntapié inicial para seguir haciendo eventos solidarios y musicales”, explicó Recalde.

El productor remarcó que el objetivo será continuar trabajando en propuestas culturales para distintos públicos de la ciudad. “Queremos apostar a eventos de calidad y también generar espacios donde la gente pueda colaborar con causas importantes”, señaló.

Escena

La presencia de un tributo a AC/DC también reabre el debate sobre la vigencia del heavy metal en Paraná. Aunque muchas veces aparece como un movimiento reducido, desde la organización aseguran que existe un público fiel que acompaña este tipo de propuestas.

“Hay un nicho metalero bastante grande en la ciudad de Paraná. Tal vez no se ve tanto durante el día, pero está. Seguramente nos van a acompañar muchos fanáticos del género”, comentó Recalde.

El evento se realizará en Barcito, espacio que recientemente fue remodelado para recibir espectáculos de mayor convocatoria. Además, una vez finalizados los shows, el lugar continuará funcionando como boliche.

“El lugar está preparado para este tipo de eventos y creemos que va a ser una gran noche. La idea es que la gente disfrute del recital, participe de los sorteos y también conozca el trabajo que hacen Los Fieles”, concluyó Palavecino.

Rock Paraná tributo Show
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