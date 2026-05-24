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Cielo invisible en Paraná: una espesa niebla cubre la ciudad

La niebla en Paraná es la protagonista durante la mañana de este domingo. La humedad es del 100% . Se esperan temperaturas en ascenso para los próximos días

24 de mayo 2026 · 09:53hs
Cielo invisible en Paraná: una espesa niebla cubre la ciudad

"Cielo invisible con niebla" es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional para Paraná este domingo por la mañana. La temperatura mínima prevista es de 7 grados y la máxima de 18. La humedad es del 100%.

En ascenso

Para los siguientes días las temperaturas irán en ascenso, según datos del SMN. Mañana lunes, 25 de mayo, la máxima será también de 18 grados, pero la mínima será de 10 grados. A partir de allí, se espera una suba sostenida de las mínimas, dando lugar a días más agradables y sin anuncio de lluvias.

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NEBLINA PARANÁ

Paraná niebla cielo
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