Uno Entre Rios | Ovación | Aurora

En Aurora están listos para la cita ecuestre

El domingo se desarrollará en Paraná el Torneo Patrio, organizado por Aurora Polo Rugby Club, donde se disputará un triangular en modalidad americana.

Víctor Ludi

Por Víctor Ludi

23 de mayo 2026 · 08:30hs
Los jinetes

Delfina Silva/UNO

Los jinetes, tacos y caballos en las instalaciones de Aurora. Del campeonato participarán tres equipos.

Con el objetivo de disfrutar de una tarde de competencia deportiva y camaradería, este domingo se desarrollará en Paraná el Torneo Patrio de polo, que tendrá en juego la Copa 25 de Mayo. El certamen será en las instalaciones de Aurora Polo Rugby Club (Bazán y Bustos 982), entidad organizadora del evento.

La competencia contará la participación de tres equipos: Aurora Bordó, Aurora Blanco y El Mangrullo de Oro Verde. Cada conjunto, que deberá contar sí o sí con una jugadora mujer, disputará cuatro chukkers (períodos), en modalidad americana (una variante en la que los equipos compiten de forma rápida, sumando puntos por resultados parciales). Las actividades se iniciarán a las 14 y, una vez finalizada la competencia, habrá lugar para festejos.

lpf: atletico neuquen buscara saltar a lo mas alto de la tabla

LPF: Atlético Neuquén buscará saltar a lo más alto de la tabla

Partido histórico en Paraná: Capibaras XV va por la clasificación ante Selknam.

Partido histórico en Paraná: Capibaras XV va por la clasificación ante Selknam

Voz autorizada en el polo paranaense

Martín White, jugador de Aurora y referente de la disciplina en la ciudad, dialogó con UNO y dio detalles sobre las actividades del domingo.

“Estamos organizando este torneo que venimos realizando hace dos años. En esta oportunidad será un campeonato en un solo día, que se disputará mediante un triangular a la americana. El año pasado hicimos un torneo femenino completo y en esta oportunidad habrá una jugadora por equipo, con el objetivo de terminar todo en un mismo día. Luego tendremos la fiesta alusiva al 25 de mayo, con un after polo en el que la gente podrá comer y beber algo”, inició la charla, para luego contar cómo son los días previos, en los que se pulen los últimos detalles: “Estamos trabajando hasta último momento para que salga todo bien. Quiero destacar la actuación que tuvieron todos los socios, que se sumaron a la tarea diaria de hacer corrales, instalaciones o pinturas, participando de una u otra manera para colaborar. Es algo sumamente reconfortante, ya que dedicarle tiempo y esfuerzo al club es nutrir a la institución. Todos nos arremangamos para que el Torneo Patrio sea un éxito y eso es algo que nos alegra mucho”.

polo
Los jinetes, tacos y caballos en las instalaciones de Aurora. Del campeonato participarán tres equipos.

Los jinetes, tacos y caballos en las instalaciones de Aurora. Del campeonato participarán tres equipos.

Más allá del campeonato de mañana, White explicó cómo son las prácticas de polo para aquellas personas interesadas en sumarse: “Es un deporte muy especial, porque depende mucho de la calidad del caballo y del entusiasmo del jinete. La persona va arriba de un caballo de 400 kilos con una varita con una caña, un cigarro y una bochita chiquita, más liviana que la de hockey. Es un deporte de precisión que se necesita de mucha continuidad. Cada jugador necesita su propia caballada, pero quienes deseen probar suerte en el polo puede acercarse al club, que se lo provee de todo: la montura, el taco, la bocha, la cancha y el caballo. Los entrenamientos son a diario, a partir de las 14. Las personas interesadas pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales”.

“Actualmente contamos con aproximadamente 14 jugadores fijos entre mujeres y varones –prosiguió–, y entre tres y cinco jugadores satélites que andan dando vueltas, van y vienen. Quien quiera probar este deporte para ver si le gusta, será bienvenido. En Paraná no hay mucho conocimiento sobre esta actividad y nosotros tenemos el propósito de difundirlo”.

Para concluir la charla, Martín se refirió al cuidado que se deben tener con los animales: “los caballos de polo necesitan el mismo cuidado que cualquier deportista, ya sea con un buen entrenamiento, un buen descanso y una buena alimentación. El animal pasa a ser una extensión de uno mismo y los deportistas debemos cuidarlo como hacemos nosotros mismos. Actualmente hay una raza que se llama Polo Argentino, que ya está instaurada y es famosa en todo el mundo, lo cual nos llena de orgullo a quienes estamos en esta disciplina”.

Sigue la fiesta en Aurora

Una vez concluida la competencia, los presentes podrá continuar disfrutando de la jornada ya que habrá barra con bebidas y comidas, y las actuaciones en vivo de los DJs Nicolás Gambaro, Leo Premaries y Zuqui.

Palpitaron lo que se viene en el Torneo Patrio

aurora en kickoff

En la previa al Torneo Patrio, Martín White y Maximiliano Corbalán (integrante del plantel de rugby de la institución) fueron invitados al programa Kickoff, que se emite por Radio La Red Paraná 88.7 MHz.

Aurora Torneo Patrio Polo Paraná
Noticias relacionadas
Independiente ganó en Rosario.

Con dos golazos de tiro libre, Independiente le ganó a Unión y avanzó a los octavos

Paraná fue sede de la presentación del choque entre Capibaras XV y Selknam.

Paraná fue sede de la presentación del choque entre Capibaras XV y Selknam

Dibu Martínez sufrió una lesión en su dedo en la previa de la final de la Europa League.

Se confirmó la lesión en el dedo de Dibu Martínez: el tiempo de recuperación

Leo Bonnin regresa este fin de semana con nuevo equipo, pero con el mismo auto.

Los entrerrianos aceleran en Neuquén

Ver comentarios

Lo último

Ruta 18: una persona murió tras un choque frontal entre dos autos

Ruta 18: una persona murió tras un choque frontal entre dos autos

La guerra de Ucrania en primera persona contada por un paranaense

La guerra de Ucrania en primera persona contada por un paranaense

LPF: Atlético Neuquén buscará saltar a lo más alto de la tabla

LPF: Atlético Neuquén buscará saltar a lo más alto de la tabla

Ultimo Momento
Ruta 18: una persona murió tras un choque frontal entre dos autos

Ruta 18: una persona murió tras un choque frontal entre dos autos

La guerra de Ucrania en primera persona contada por un paranaense

La guerra de Ucrania en primera persona contada por un paranaense

LPF: Atlético Neuquén buscará saltar a lo más alto de la tabla

LPF: Atlético Neuquén buscará saltar a lo más alto de la tabla

El horóscopo para este sábado 23 de mayo de 2026

El horóscopo para este sábado 23 de mayo de 2026

Comenzaron los conciertos didácticos de orquestas con más de 350 gurises de Paraná, Oro Verde y Santa Anita

Comenzaron los conciertos didácticos de orquestas con más de 350 gurises de Paraná, Oro Verde y Santa Anita

Policiales
Ruta 18: una persona murió tras un choque frontal entre dos autos

Ruta 18: una persona murió tras un choque frontal entre dos autos

Gualeguay: condenaron a prisión condicional a la mujer que chocó y mató a Matteo Rothar

Gualeguay: condenaron a prisión condicional a la mujer que chocó y mató a Matteo Rothar

Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Ovación
LPF: Atlético Neuquén buscará saltar a lo más alto de la tabla

LPF: Atlético Neuquén buscará saltar a lo más alto de la tabla

Paraná fue sede de la presentación del choque entre Capibaras XV y Selknam

Paraná fue sede de la presentación del choque entre Capibaras XV y Selknam

Con dos golazos de tiro libre, Independiente le ganó a Unión y avanzó a los octavos

Con dos golazos de tiro libre, Independiente le ganó a Unión y avanzó a los octavos

Franco Colapinto largará 13° en el Sprint de Canadá

Franco Colapinto largará 13° en el Sprint de Canadá

Los entrerrianos aceleran en Neuquén

Los entrerrianos aceleran en Neuquén

La provincia
El horóscopo para este sábado 23 de mayo de 2026

El horóscopo para este sábado 23 de mayo de 2026

Fin de semana largo: expectativas moderadas para el sector del turismo en destinos entrerrianos

Fin de semana largo: expectativas moderadas para el sector del turismo en destinos entrerrianos

Entre Ríos: comenzó la tercera etapa de vacunación antigripal

Entre Ríos: comenzó la tercera etapa de vacunación antigripal

Rectores de escuelas de Concordia preocupado por ola de violencia

Rectores de escuelas de Concordia preocupado por ola de violencia

Caja de Jubilaciones: con el aporte de los gremios, el Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de reforma

Caja de Jubilaciones: con el aporte de los gremios, el Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de reforma

Dejanos tu comentario