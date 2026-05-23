En Aurora están listos para la cita ecuestre

Con el objetivo de disfrutar de una tarde de competencia deportiva y camaradería, este domingo se desarrollará en Paraná el Torneo Patrio de polo, que tendrá en juego la Copa 25 de Mayo. El certamen será en las instalaciones de Aurora Polo Rugby Club (Bazán y Bustos 982), entidad organizadora del evento.

La competencia contará la participación de tres equipos: Aurora Bordó, Aurora Blanco y El Mangrullo de Oro Verde. Cada conjunto, que deberá contar sí o sí con una jugadora mujer, disputará cuatro chukkers (períodos), en modalidad americana (una variante en la que los equipos compiten de forma rápida, sumando puntos por resultados parciales). Las actividades se iniciarán a las 14 y, una vez finalizada la competencia, habrá lugar para festejos.

Voz autorizada en el polo paranaense

Martín White, jugador de Aurora y referente de la disciplina en la ciudad, dialogó con UNO y dio detalles sobre las actividades del domingo.

“Estamos organizando este torneo que venimos realizando hace dos años. En esta oportunidad será un campeonato en un solo día, que se disputará mediante un triangular a la americana. El año pasado hicimos un torneo femenino completo y en esta oportunidad habrá una jugadora por equipo, con el objetivo de terminar todo en un mismo día. Luego tendremos la fiesta alusiva al 25 de mayo, con un after polo en el que la gente podrá comer y beber algo”, inició la charla, para luego contar cómo son los días previos, en los que se pulen los últimos detalles: “Estamos trabajando hasta último momento para que salga todo bien. Quiero destacar la actuación que tuvieron todos los socios, que se sumaron a la tarea diaria de hacer corrales, instalaciones o pinturas, participando de una u otra manera para colaborar. Es algo sumamente reconfortante, ya que dedicarle tiempo y esfuerzo al club es nutrir a la institución. Todos nos arremangamos para que el Torneo Patrio sea un éxito y eso es algo que nos alegra mucho”.

polo Los jinetes, tacos y caballos en las instalaciones de Aurora. Del campeonato participarán tres equipos. Delfina Silva/UNO

Más allá del campeonato de mañana, White explicó cómo son las prácticas de polo para aquellas personas interesadas en sumarse: “Es un deporte muy especial, porque depende mucho de la calidad del caballo y del entusiasmo del jinete. La persona va arriba de un caballo de 400 kilos con una varita con una caña, un cigarro y una bochita chiquita, más liviana que la de hockey. Es un deporte de precisión que se necesita de mucha continuidad. Cada jugador necesita su propia caballada, pero quienes deseen probar suerte en el polo puede acercarse al club, que se lo provee de todo: la montura, el taco, la bocha, la cancha y el caballo. Los entrenamientos son a diario, a partir de las 14. Las personas interesadas pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales”.

“Actualmente contamos con aproximadamente 14 jugadores fijos entre mujeres y varones –prosiguió–, y entre tres y cinco jugadores satélites que andan dando vueltas, van y vienen. Quien quiera probar este deporte para ver si le gusta, será bienvenido. En Paraná no hay mucho conocimiento sobre esta actividad y nosotros tenemos el propósito de difundirlo”.

Para concluir la charla, Martín se refirió al cuidado que se deben tener con los animales: “los caballos de polo necesitan el mismo cuidado que cualquier deportista, ya sea con un buen entrenamiento, un buen descanso y una buena alimentación. El animal pasa a ser una extensión de uno mismo y los deportistas debemos cuidarlo como hacemos nosotros mismos. Actualmente hay una raza que se llama Polo Argentino, que ya está instaurada y es famosa en todo el mundo, lo cual nos llena de orgullo a quienes estamos en esta disciplina”.

Sigue la fiesta en Aurora

Una vez concluida la competencia, los presentes podrá continuar disfrutando de la jornada ya que habrá barra con bebidas y comidas, y las actuaciones en vivo de los DJs Nicolás Gambaro, Leo Premaries y Zuqui.

Palpitaron lo que se viene en el Torneo Patrio

aurora en kickoff Aldana Martínez/UNO

En la previa al Torneo Patrio, Martín White y Maximiliano Corbalán (integrante del plantel de rugby de la institución) fueron invitados al programa Kickoff, que se emite por Radio La Red Paraná 88.7 MHz.