Villaguay: la Policía de Entre Ríos incautó armas y droga

La Policía de Entre Ríos incautó armas y droga en un centro de acopio y reparación clandestina en la ciudad de Villaguay.

Un centro de acopio y reparación clandestina de armamento en la zona norte de la ciudad de Villaguay fue desarticulado por la Policía de Entre Ríos. En el operativo también se secuestró droga.

El origen del procedimiento tuvo origen en el canal de comunicación ciudadana implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia con la línea de WhatsApp (0343) 6220488 para realizar denuncias de forma totalmente anónima y segura las 24 horas.

Falleció otra de las víctimas de la explosión del resto bar en Villaguay

Tras recibir el aviso, el personal de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Villaguay se abocó a realizar tareas de campo. Una vez reunidas las pruebas suficientes que acreditaban la veracidad de la denuncia, y con la correspondiente orden otorgada por el Juzgado de Garantías local, se ejecutó el allanamiento.

A partir de un trabajo articulado, el operativo concluyó con el secuestro de un verdadero arsenal: dos escopetas de doble cañón (calibres 16 y 12), un aire comprimido reformado a calibre .22, un arma de fabricación casera tipo tumbera, y seis revólveres de diversos calibres (.38 spl, .32 y .22).

Asimismo, se incautaron réplicas de pistolas de aire comprimido, miras telescópicas, gran cantidad de cartuchería, vainas servidas y más de un kilo (1.080 gramos) de marihuana no compactada. Un hombre fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental para su correcta identificación, quedando formalmente supeditado a la causa judicial en curso.

En el procedimiento intervinieron el subjefe Departamental de Villaguay, la División Investigaciones e Inteligencia, Sección Judiciales, el Grupo Especial, y las Divisiones de Policía Científica y Drogas Peligrosas.