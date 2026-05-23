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Villaguay: la Policía de Entre Ríos incautó armas y droga

La Policía de Entre Ríos incautó armas y droga en un centro de acopio y reparación clandestina en la ciudad de Villaguay.

23 de mayo 2026 · 18:04hs
En Villaguay

En Villaguay, la Policía de Entre Ríos incautó armas y droga.

Un centro de acopio y reparación clandestina de armamento en la zona norte de la ciudad de Villaguay fue desarticulado por la Policía de Entre Ríos. En el operativo también se secuestró droga.

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El operativo en Villaguay

El origen del procedimiento tuvo origen en el canal de comunicación ciudadana implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia con la línea de WhatsApp (0343) 6220488 para realizar denuncias de forma totalmente anónima y segura las 24 horas.

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Tras recibir el aviso, el personal de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Villaguay se abocó a realizar tareas de campo. Una vez reunidas las pruebas suficientes que acreditaban la veracidad de la denuncia, y con la correspondiente orden otorgada por el Juzgado de Garantías local, se ejecutó el allanamiento.

A partir de un trabajo articulado, el operativo concluyó con el secuestro de un verdadero arsenal: dos escopetas de doble cañón (calibres 16 y 12), un aire comprimido reformado a calibre .22, un arma de fabricación casera tipo tumbera, y seis revólveres de diversos calibres (.38 spl, .32 y .22).

Asimismo, se incautaron réplicas de pistolas de aire comprimido, miras telescópicas, gran cantidad de cartuchería, vainas servidas y más de un kilo (1.080 gramos) de marihuana no compactada. Un hombre fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental para su correcta identificación, quedando formalmente supeditado a la causa judicial en curso.

En el procedimiento intervinieron el subjefe Departamental de Villaguay, la División Investigaciones e Inteligencia, Sección Judiciales, el Grupo Especial, y las Divisiones de Policía Científica y Drogas Peligrosas.

Villaguay Policía de Entre Ríos Armas droga
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