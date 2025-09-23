"Perú al final", nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

Uno Entre Rios | Escenario | Perú al final

El viernes 10 de octubre quedará inaugurada en el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos la muestra "Perú al final"

23 de septiembre 2025 · 13:30hs
El viernes 10 de octubre a las 20 quedará inaugurada en el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos (AURA), en Alameda de la Federación 557 de Paraná, la muestra Perú al final. La propuesta forma parte de la convocatoria de la Secretaría de Cultura de la provincia y podrá visitarse con entrada libre y gratuita.

La exhibición aborda los ornamentos y rituales vinculados a la muerte, con especial énfasis en las flores como cuerpos orgánicos que se marchitan y marcan “los límites entre el ruido de la ciudad y el estruendoso sonido del silencio”.

El proyecto reúne a las artistas Elina Aguilar, Valentina Bolcatto, Carla Brugo, Belén Céspedes, Floriana Lazzaneo, Verónica Moreira, Victoria Roldán, Daniela Rudel, Cecilia Ruiz, Florencia Sabattini, Luciana Scutellá y Lucía Tejera.

La muestra podrá recorrerse los martes y miércoles de 9 a 12.30, y de jueves a sábados de 17 a 20. Durante el período de exposición se realizarán además actividades participativas con el público.

AURA es un espacio de innovación y desarrollo artístico creado como programa especial de la Secretaría de Cultura provincial. Tiene como objetivo impulsar las prácticas de las artes visuales contemporáneas en Entre Ríos y generar políticas de mediación con la comunidad. En el marco de su convocatoria anual ya se presentaron los proyectos individuales de Lucila Solé e Ignacio García, y ahora es el turno de esta propuesta colectiva.

