Uno Entre Rios | La Provincia | General Ramírez

Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Ricardo Antivero fue intendente de la localidad de General Ramírez por la Unión Cívica Radical (UCR) entre 1995 y 1999.

23 de septiembre 2025 · 11:27hs
Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

La ciudad de General Ramírez atraviesa un profundo pesar tras la muerte de Ricardo Alberto “Beto” Antivero, figura clave de la Unión Cívica Radical (UCR) y ex intendente entre 1995 y 1999. El deceso se produjo este lunes por la tarde, según confirmaron fuentes oficiales.

Antivero Ricardo

LEER MÁS: Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Desde el municipio expresaron su pesar mediante un mensaje institucional en redes sociales, donde resaltaron su legado político y humano: “Acompañamos en este difícil momento a su familia, amistades y seres queridos, deseando que encuentren consuelo y fortaleza”.

Un trabajador de 45 años murió en General Ramírez tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba un andamio.

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

El Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio celebró la baja de las retenciones y bregó para que sea una medida permanente 

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

General Ramírez Intendente UCR
Noticias relacionadas
Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Colón pide la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

este martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Este martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Ver comentarios

Lo último

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Perú al final, nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

"Perú al final", nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

Ultimo Momento
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Perú al final, nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

"Perú al final", nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

Nueva exposición de grabado en La Casa de la Cultura de Entre Ríos

Nueva exposición de grabado en La Casa de la Cultura de Entre Ríos

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía

Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

La provincia
Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Dejanos tu comentario