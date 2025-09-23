La ciudad de General Ramírez atraviesa un profundo pesar tras la muerte de Ricardo Alberto “Beto” Antivero, figura clave de la Unión Cívica Radical (UCR) y ex intendente entre 1995 y 1999. El deceso se produjo este lunes por la tarde, según confirmaron fuentes oficiales.
Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero
23 de septiembre 2025 · 11:27hs
Desde el municipio expresaron su pesar mediante un mensaje institucional en redes sociales, donde resaltaron su legado político y humano: “Acompañamos en este difícil momento a su familia, amistades y seres queridos, deseando que encuentren consuelo y fortaleza”.