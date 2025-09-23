Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Ricardo Antivero fue intendente de la localidad de General Ramírez por la Unión Cívica Radical (UCR) entre 1995 y 1999.

La ciudad de General Ramírez atraviesa un profundo pesar tras la muerte de Ricardo Alberto “Beto” Antivero, figura clave de la Unión Cívica Radical (UCR) y ex intendente entre 1995 y 1999. El deceso se produjo este lunes por la tarde, según confirmaron fuentes oficiales.